У Норвегії для безпеки туристів вбили полярного ведмедя

Image caption На цьому архіпелазі живуть близько трьох тисяч таких тварин

У норвезькій провінції Свальбард (архіпелаг Шпіцберген) застрелили полярного ведмедя, який напав на охоронця круїзного корабля з туристами.

Охоронець отримав поранення голови, які не загрожують життю, та перебуває у стабільному стані.

Він мав захищати туристів німецького лайнера, які висадились на острові. У компанії Hapag-Lloyd Cruises заявили, що охоронець застрелив ведмедя у межах "самооборони".

Пораненого чоловіка літаком переправили до госпіталю у місті Лонг'їр.

Свальбард - це пустеля льодовиків та льодових шапок у Полярному колі між Норвегією та Північним полюсом.

Архіпелаг на 60% вкритий льодом, а популяція білих ведмедів тут складає 3000 особин, що перевищує кількість людей.

Усі кораблі у цій місцевості зобов'язані наймати спеціальних охоронців від ведмедів, щоб захистити пасажирів під час екскурсій.

Копирайт изображения Reuters Image caption У компанії Hapag-Lloyd заявили, що вбили ведмедя у межах "самооборони"

"Тут діють дуже суворі правила, адже на островах улітку є дуже багато білих ведмедів, тому ми маємо бути пильними, коли сходимо на берег", - написав один з охоронців на сторінці компанії Hapag-Lloyd.

Багато хто розкритикував дії туристів та охоронця, звинувативши в інциденті вторгнення людей на територію білих ведмедів.

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До прикладу, британський комік Рікі Джервейс написав, що вбили тварину, яка перебуває на межі знищення. І саме тварина була у своєму природному дикому середовищі, куди вдерлись люди.

Останніми роками поведінка білих полярних ведмедів змінюється, адже через потепління в Арктиці та танення морських льодовиків тварини змушені більше часу проводити на березі та полювати на більших територіях.

За даними агенції Associated Press, цього тижня до поселення Лонг'їр пристануть 18 круїзних лайнерів.