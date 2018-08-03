Кампанія "Хот-дог": у Цюріху собакам радять носити взуття у спеку

Копирайт изображения Stadtpolizei Zürich

Поліція швейцарського Цюріха закликала власників собак купувати для них спеціальне взуття, щоб захистити лапи від впливу високих температур.

Як повідомляє мовна корпорація SRF, поліція розпочала кампанію під назвою "Хот-дог", в рамках якої розповідає власникам собак про те, як стараждають лапи їхніх улюбленців під час контакту з розпеченим асфальтом.

У Швейцарії, як і в багатьох інших європейських країнах, нинішнє літо видалося рекордно спекотним - протягом липня температура коливалася в районі 30 градусів за Цельсієм. У деяких районах країни почалася посуха.

За словами прес-секретаря міської поліції Цюріха Майкла Вокера, за такої температури повітря асфальт може нагріватися до 50-55 градусів, що викликає особливий дискомфорт у собак.

"Коли собака ходить по розпеченому асфальту, вона спалює лапи - точно так само, як людина, яка йде по ньому босоніж", - сказав він в інтерв'ю SRF.

Копирайт изображения Stadtpolizei Zürich

Тож поліція радить жителям перевіряти температуру землі під час вигулу собак, приклавши тильну сторону долоні до поверхні і потримавши її протягом п'яти секунд.

Поліцейські також радять не залишати собак замкненими в автомобілях на спеці і стежити за тим, щоб домашні улюбленці споживали достатню кількість води.

"Занадто жарко? У такому разі уникайте походів по асфальту на сонці, на великих собак надягайте спеціальне взуття, а маленьких несіть на руках", - йдеться у Facebook поліції Цюріха.

Свій пост поліцейські супроводили фотографіями службових собак у захисному взуття.

Копирайт изображения AFP Image caption Від екстремальної спеки в Європі страждають і кішки

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