Кампанія "Хот-дог": у Цюріху собакам радять носити взуття у спеку
Поліція швейцарського Цюріха закликала власників собак купувати для них спеціальне взуття, щоб захистити лапи від впливу високих температур.
Як повідомляє мовна корпорація SRF, поліція розпочала кампанію під назвою "Хот-дог", в рамках якої розповідає власникам собак про те, як стараждають лапи їхніх улюбленців під час контакту з розпеченим асфальтом.
У Швейцарії, як і в багатьох інших європейських країнах, нинішнє літо видалося рекордно спекотним - протягом липня температура коливалася в районі 30 градусів за Цельсієм. У деяких районах країни почалася посуха.
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За словами прес-секретаря міської поліції Цюріха Майкла Вокера, за такої температури повітря асфальт може нагріватися до 50-55 градусів, що викликає особливий дискомфорт у собак.
"Коли собака ходить по розпеченому асфальту, вона спалює лапи - точно так само, як людина, яка йде по ньому босоніж", - сказав він в інтерв'ю SRF.
Тож поліція радить жителям перевіряти температуру землі під час вигулу собак, приклавши тильну сторону долоні до поверхні і потримавши її протягом п'яти секунд.
Поліцейські також радять не залишати собак замкненими в автомобілях на спеці і стежити за тим, щоб домашні улюбленці споживали достатню кількість води.
"Занадто жарко? У такому разі уникайте походів по асфальту на сонці, на великих собак надягайте спеціальне взуття, а маленьких несіть на руках", - йдеться у Facebook поліції Цюріха.
Свій пост поліцейські супроводили фотографіями службових собак у захисному взуття.
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