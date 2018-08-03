Альпініст сьомий день чекає порятунку в горах Нової Зеландії
Австралійський альпініст, пережив вже майже сім днів в умовах сильного холоду на горі у Новій Зеландії, а його досі не евакуювали.
Рятувальники вважають, що вижити йому вдається завдяки здобутим в армії навичкам.
29-річного альпініста оголосили зниклим у понеділок після того, як він не повернувся з самостійного походу в районі гори Аспірінг, поблизу курортного міста Ванака (південь Нової Зеландії).
Чоловік пережив тривале перебування на холодному вітрі швидкістю до 60 км/год і сильні снігопади.
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Рятувальна група знайшла його в четвер, при цьому вони повідомили, що він міг стояти й махати вертольоту руками.
"Ми вважаємо, що він викопав собі прихисток у снігу, і це допомогло йому вижити протягом останніх декількох днів", - заявив координатор рятувальників Джеофф Лант радіо "Нова Зеландія".
Чоловіка знайшли у "досить доброму стані", й страждав він лише від "незначного обмороження".
Австралійська армія підтвердила, що альпініст - солдат, який зараз перебуває у відпустці в Новій Зеландії.
Рятувальна операція
Пошукові команди отримали сигнал від "тривожного маячка" чоловіка у вівторок і намагалися пробитися до нього - попри сильний вітер та грози в регіоні.
Його спорядження, включаючи спальний мішок та їжу, знайшли в хатинці нижче, на висоті 3 093 м.
"Багато альпіністів залишають значну частину свого обладнання та одягу в базовому таборі, а потім швидко піднімаються", - сказав пан Лант.
Влада заявила, що погода у четвер була занадто вітряна, аби забрати альпініста у безпечне місце.
Рятувальники, які несуть їжу та медичні засоби, йдуть до нього на лижах.
Вони розраховують на евакуацію альпініста в п'ятницю.
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