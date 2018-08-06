Чому в Китаї заборонили фільм про Вінні-Пуха

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Китайська влада заборонила прокат нового фільму про Вінні-Пуха - "Крістофера Робіна" кіностудії Дісней. Про це повідомляє Hollywood reporter.

Таке рішення влада не пояснила.

Але вважається, що це частина загальнонаціональної кампанії з блокування посилань на улюбленого дитячого персонажа.

Китайська влада блокує зображення Пуха в соціальних мережах з минулого року після того, як персонаж Алана Мілна став символом політичного інакомислення.

Утиски почалися після того, як китайського лідера Сі Цзіньпіна порівняли з ведмедем.

У 2013 році зображення президента Китаю, який йде з президентом США Бараком Обамою, розмістили поряд із зображенням Вінні-Пуха, який йде поруч із Тигрою.

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Пізніше у 2014 році зображення Сі Цзіньпіна, який тисне руку японському прем'єр-міністру Синдзо Абе, розмістили поруч із зображенням Вінні-Пуха з віслюком Іа.

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Оскільки меми набирали популярність, китайські цензори почали блокувати зображення, GIF-файли та згадки про ведмедя в соціальних мережах.

У 2015 році зображення Сі Цзіньпіна в автомобілі поряд з зображенням Вінні-Пуха в іграшковій машині, було назване "Найбільш цензурованою фотографією Китаю", компанією політичного аналізу Global Risk Insights.

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А в червні Китай піддав цензурі комедіанта Джона Олівера та веб-сайт HBO після того, як ведучий частину програми присвятив критиці Сі Цзіньпіна. У виступі він згадав й про чутливість президента до порівнянь з ведмедем.

Global Risk Insights вважає, що Пекін розглядає порівняння як "зусилля з підриву гідності президентської адміністрації та самого Сі Цзіньпіна".

Hollywood reporter зазначає, що Китай має щорічну квоту на іноземні фільми, яка зараз становить 34, і що китайський ринок, імовірно, буде більше зацікавлений в інших фільмах.

Діснеївському фільму "Складки часу" також відмовили в релізі в Китаї на початку цього року, але "Хмарочос", "Місія неможлива: Фолаут", "Людина мураха та оса"- фільми Діснея, які доступні в Китаї.

"Крістофер Робін" - це фільм з Еваном МакГрегором у головній ролі, який розповідає історію возз'єднання дорослого Робіна з ведмедем-любителем меду.

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