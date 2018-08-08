У Болівії викрали регалії президента. Це сталося в районі червоних ліхтарів

Копирайт изображения Reuters Image caption Золота медаль, інкрустована смарагдами, датується 1825 роком - роком заснування незалежної Болівії

У Болівії викрали історичну президентську медаль і тасьму - прямо із автомобіля, припаркованого у районі червоних ліхтарів міста Ель-Альто.

Офіцер болівійської армії, який віз коштовності в аеропорт, заявив, що залишив їх у рюкзаку в авто. Пізніше рюкзак - без прикрас - знайшли у місцевій церкві.

Золота медаль, оздоблена смарагдами, датується 1825 роком - роком заснування країни. Вона належала болівійському національному герою, лідеру боротьби за незалежність і першому президентові країни Симону Болівару.

Чинний президент Ево Моралес мав вдягнути медаль із тасьмою на щорічне свято збройних сил країни. Проте на урочистій церемонії у середу президенту довелося з'явитися без них.

Колишній президент Болівії Карлос Меса, якого цитує агенція AFP, порівняв цю крадіжку із "викраденням корони королеви Єлизавети ІІ".

Не встиг на рейс

Офіцер, із чийого авто викрали коштовності, мав перевезти їх до міста Кочабамба, де мав передати їх президентові Моралесу.

Проте військовий не встиг на свій рейс у аеропорту Ель-Альто. Чекаючи наступного рейсу, він припаркував авто у районі червоних ліхтарів, лишивши у машині рюкзак із коштовностями. Повернувшись до авто, рюкзака офіцер не знайшов.

Горе-офіцера заарештували, повідомив міністр оборони країни.

Зазвичай медаль із тасьмою зберігають у сейфі у національному банку Болівії. Їх дістають звідти лише для особливих випадків, як-от урочисті церемонії з нагоди державних свят.