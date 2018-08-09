Турист перевищив швидкість у Дубаї і не може сплатити штраф у $46 тисяч

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Фарах Хаші, турист із Уельсу, отримав штраф за перевищення швидкості в Дубаї. Сплатити його він не може, виїхати з країни - теж.

Під час відпочинку у Дубаї 25-річний Фарах Хаші лише протягом одного вечора перевищив швидкість кілька десятків разів.

За даними газети The National, чоловік проїхав повз всі поліцейські камери, розташовані на вулиці шейха Заїда, на швидкості 240 кілометрів на годину.

Тепер від Хаші вимагають сплати штрафу у 175 тисяч дирхамів - це приблизно $46 тисяч. Таких грошей у чоловіка немає, запевняє його брат Адман Хаші.

У місцевому автоцентрі, де порушник орендував автомобіль Lamborgini Huracán, кажуть, що сплачувати штраф замість нього не збираються.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вартість нового Lamborghini Huracán - до $250 тисяч

У компанії заявили, що у них також є паспорт чоловіка. Нібито під час підписання договору про оренду той залишив документ як гарантію.

Проте брат Фараха Хаші каже, що це не так. За його версією, паспорт у брата "відібрали" вже після того, як стало відомо про величезні штрафи.

"Вони прийшли до його готелю і почали вимагати, щоб він віддав їм паспорт, - каже Адман Хаші. - Брат злякався і віддав документ представникам автоцентру".

"Тепер вони хочуть, щоб він заплатив $50 тисяч, але це просто смішно. У нього просто немає таких грошей. Зараз він безробітний, а до Дубаю поїхав разом із друзями", - додає Хаші.

За словами брата британця, його родичу вже довелося позичити суттєву суму грошей, аби сплатити додатковий період проживання у готелі. Як виїхати з ОАЕ, Фарах Хаші не знає - паспорт йому досі не віддають.

"Він навіть не сплачував за оренду машини. З цим розібрався його друг. Так, його спіймали на перевищенні швидкості, але він не знав закони чужої країни", - каже Адман Хаші.

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