На півдні Швеції коровам дозволили ходити на нудистські пляжі

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Влада на півдні Швеції дозволила коровам заходити на нудистські пляжі через спеку.

Як повідомляє сайт The Local, нудисти подали скаргу на чиновників провінції Смоланд. Вони стверджують, що присутність худоби на пляжах є "негігієнічною та може нести загрозу здоров'ю".

Велика спека охопила більшу частину континентальної Європи та призвела до посухи по всій країні.

Через це деякі фермери вирішили забити худобу раніше, ніж зазвичай. Інші переводять корів до сусідніх нудистських пляжів, аби вони могли охолодитися у воді, повідомляє телеканал SVT.

Місцеві чиновники кажуть, що у таку спеку треба "дати можливість коровам купатися, їсти та пити".

У зв'язку зі скаргами відпочивальників, департамент культури та дозвілля міста Векше проаналізував ситуацію та вирішив, що корови "мають таке ж право бути там, як і люди".

Чиновник Пітер Бенгтссон каже, що відпочивальники не повинні опинитися під загрозою зараження інфекціями. Саме тому, якщо у воді купаються люди, фермери мають притримати корів на суші.

За його словами, також часто на нудистських пляжах провінції Смоланд можна зустріти птахів. І якщо люди скаржаться на них, то чиновники можуть обговорити ці питання з власниками.

Автор: Керрі Аллен

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