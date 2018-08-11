Німецька поліція врятувала чоловіка від білченяти

Копирайт изображения EPA/KARLSRUHE POLICE Image caption Виснажившись від нападів на чоловіка, білченя заснуло

Німецька поліція прибула на виклик, аби захистити чоловіка від нападу дитинча білки.

Офіцерів у місті Карлсруе викликали телефоном. Коли вони прибули на місце події, то стали свідками того, як тварина продовжує тероризувати чоловіка.

Після того, як виснажене білченя заснуло, його взяли під варту.

У повідомленні правоохоронців зазначено, що гризун став їхнім новим талісманом, і його назвали Карлом-Фрідріхом.

Зараз за ним доглядають у центрі порятунку тварин.

Білки зазвичай переслідують людей, коли їм треба їжа або допомога.

Речниця поліції Крістіна Кренц розповіла Guardian, що білченята, які втратили своїх матерів, можуть замість них перемикати всю свою увагу на людину, яка їм стрінеться.

"Це може бути досить лячно", - сказала вона, додавши, що чоловік, який викликав поліцію, "безумовно, почувався у небезпеці".

Копирайт изображения EPA/KARLSRUHE POLICE Image caption У поліції Карлсруе сказали, що білченя стане їхнім новим талісманом

Копирайт изображения EPA/KARLSRUHE POLICE Image caption Карл-Фрідріх тепер у безпеці - внаслідок його дій ніхто не постраждав

Не усі історії, в яких фігурують білки, мають такі щасливі завершення.

У липні влада Нью-Йорка попередила відвідувачів парку Prospect Park, щоб ті уникали "незвично агресивної" білки, яка напала на п'ятьох людей впродовж одного лише тижня.

Минулого року група із шістьох білок покусала до сильної кровотечі трирічного хлопчика в англійському графстві Корнуолл.

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