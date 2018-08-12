Робота мрії - на грецький острів потрібен доглядач котів

Копирайт изображения GOD'S LITTLE PEOPLE CAT RESCUE Image caption Кожного дня потрібно буде годувати та доглядати за 55 пухнастиками

Хто не мріяв кинути всі повсякденні турботи та переїхати на гарний сонячний острів у морі? Що ж, якщо ви любите котів, то у вас є гарна нагода втілити таку мрію.

На невеличкому грецькому острові Сірос в Егейському морі з'явилась вакансія доглядача котів у притулку God's Little People Cat Rescue.

В обов'язки входитиме догляд за 55 котами, годування і доправлення до ветеринара у разі потреби.

Натомість охочі отримають у користування будинок із власним садом і заробітну плату, а також неймовірну природну красу навколо.

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Така спокуслива пропозиція викликала неабиякий інтерес - це оголошення у Facebook за тиждень поширили вже 20 тисяч разів, а власниця притулку Джоан Бовел отримала понад 200 листів від охочих.

Пані Бовел висуває до претендентів суворі вимоги. Кандидат має бути старшим 45 років, і не просто любити котиків, а вміти поводитись і доглядати навіть за відлюдькуватими та неспокійними тваринами. Перевагу надаватимуть людям з медичною освітою або ветеринарам.

Точну майбутню платню не оголошують, але вказують, що це буде середній заробіток як для Греції з урахуванням того, що робочий день неповний. Працювати потрібно буде півроку, починаючи з 1 листопада.

Копирайт изображения GOD'S LITTLE PEOPLE CAT RESCUE Image caption Охочих зваблюють фотографіями притулку з неймовірними краєвидами

Якщо ж робота на грецькому острові не для вас - є ще кілька пропозицій роботи мрії.

Зокрема, в Італії зараз шукають тестувальника шоколадної пасти Nutella без жодного досвіду подібної роботи, або доглядальника на невеликий валлійський острів.

Проте пам'ятайте, іноді робота мрії є не такою гарною, як може здаватись.

Бен Саусхол у 2009 році переміг у конкурсі та отримав "найкращу роботу на планеті" - доглядати за островом Гамільтон біля Австралії.

"Це була найкраща робота у світі, але я був постійно зайнятий", - згадував Бен Саусхол.