Робота мрії - на грецький острів потрібен доглядач котів
Хто не мріяв кинути всі повсякденні турботи та переїхати на гарний сонячний острів у морі? Що ж, якщо ви любите котів, то у вас є гарна нагода втілити таку мрію.
На невеличкому грецькому острові Сірос в Егейському морі з'явилась вакансія доглядача котів у притулку God's Little People Cat Rescue.
В обов'язки входитиме догляд за 55 котами, годування і доправлення до ветеринара у разі потреби.
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Натомість охочі отримають у користування будинок із власним садом і заробітну плату, а також неймовірну природну красу навколо.
Така спокуслива пропозиція викликала неабиякий інтерес - це оголошення у Facebook за тиждень поширили вже 20 тисяч разів, а власниця притулку Джоан Бовел отримала понад 200 листів від охочих.
Пані Бовел висуває до претендентів суворі вимоги. Кандидат має бути старшим 45 років, і не просто любити котиків, а вміти поводитись і доглядати навіть за відлюдькуватими та неспокійними тваринами. Перевагу надаватимуть людям з медичною освітою або ветеринарам.
Точну майбутню платню не оголошують, але вказують, що це буде середній заробіток як для Греції з урахуванням того, що робочий день неповний. Працювати потрібно буде півроку, починаючи з 1 листопада.
Якщо ж робота на грецькому острові не для вас - є ще кілька пропозицій роботи мрії.
Зокрема, в Італії зараз шукають тестувальника шоколадної пасти Nutella без жодного досвіду подібної роботи, або доглядальника на невеликий валлійський острів.
Проте пам'ятайте, іноді робота мрії є не такою гарною, як може здаватись.
Бен Саусхол у 2009 році переміг у конкурсі та отримав "найкращу роботу на планеті" - доглядати за островом Гамільтон біля Австралії.
"Це була найкраща робота у світі, але я був постійно зайнятий", - згадував Бен Саусхол.