Дослухалася! Жінку заарештували за "любов до опери"

Копирайт изображения Index.hu Image caption Місцеві жителі прозвали будинок, де нон-стоп співав Пласідо Домінго оперний театром

В Словаччині арештували жінку, яка доводила своїх сусідів до сказу оперною музикою впродовж 16 років.

Як повідомляє угорський новинний сайт Parameter.sk, мешканка Стурово Єва Н. з ранку до вечора слухала на повторі на повній гучності одну й ту ж саму чотирихвилинну арію з опери Джузеппе Верді "Травіата".

Parameter.sk повідомляє, що жінка вмикала арію на повну гучність, щоб заглушити гавкіт сусідського собаки.

Розгнівані сусіди зверталися до ЗМІ, однак арія у виконанні Пласідо Домінго продовжувала тероризувати людей.

Копирайт изображения Index.hu Image caption Місцеві жителі кажуть, що страждала вся вулиця

"Я люблю Пласідо Домінго, - розповіла одна з сусідок угорському новинному сайту Index.hu. - Але не до такої ж міри".

"Вся вулиця страждає", - поскаржився інший мешканець Штурово словацькому виданню Sme.

Поліція заарештувала "меломанку" в понеділок, її звинувачують у порушенні громадського порядку і переслідуванні. Жінка наразі залишається під вартою, їй загрожує від шести місяців до трьох років в'язниці, якщо провину доведуть.

Це не перший випадок, коли сусіди не дають спокійно жити, порушуючи тишу.

У березні 2017 року мешканку британського Уолсола заарештували за те, що та слухала на повторі на повній гучності пісню британського виконавця Еда Ширана Shape of You.

Репортаж Тома Маллігана

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