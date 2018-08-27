В Австралії - скандал через введення орендної плати за могили

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В австралійському штаті Новий Південний Уельс - скандал через бажання влади здавати місця на цвинтарі в довгострокову оренду.

Функціонування кладовищ і крематоріїв у штаті регулюються актом, в який нещодавно внесли правки.

Зміни дозволяють здавати могили у довгострокову оренду - на період від 25 до 99 років.

Після того, як цей термін сплине, близькі померлого мають подовжити договір про оренду. Якщо цього не відбудеться, керівництво цвинтаря отримає право знести могильну плиту, а рештки померлого перемістити на зберігання у спеціально створену "кімнату кісток".

Звільнена ділянка може здаватися в оренду під нове місце поховання.

Неоднозначні нововведення спричинили скандал. Під тиском критиків уряд вже пообіцяв переглянути зміст акту і найближчим часом представити його на громадське обговорення.

Ініціативу влада пояснює тим, що місця на кладовищі коштують занадто дорого - придбати їх можуть не всі.

Натомість можливість оренди зробила б могили доступнішими.

За словами Пола Тулі, міністра земельних і лісових господарств Нового Південного Уельсу, уряд чудово розумів, що тема поховання є "дуже чутливою", але "оновлювані" могили допомогли б фінансуванню цвинтарів, а також вирішили б проблему нестачі місця.

"Подібна регуляція призведе до появи двох класів поховань: постійних могил для тих, чиї родини можуть дозволити собі придбати ділянку, і усіх інших - тих, чиї близькі будуть змушені бачити, як їх рідних викопують з-під землі", - каже опозиційний політик Мік Вейч.

Наразі зміст правок аналізує комісія, створена верхньою палатою парламенту. Очікується, що висновок вона опублікує вже наступного місяця.

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