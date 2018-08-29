У Гонконзі жінка вийшла заміж за незнайомця: думала, це не по-справжньому

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21-річна жителька Гонконгу розповіла, що її обманом змусили вийти заміж за незнайомця: дівчина була впевнена, що весілля несправжнє.

За її словами, вона брала участь у тренінгу з організації весільних заходів, коли її попросили зіграти роль нареченої. Дівчину запевнили, що церемонія - це лише вистава, і та швидко погодилася.

В ході нібито постановного весілля жінка підписала згоду на шлюб із чоловіком, що виконував роль нареченого. Про те, що документ є справжнім і дійсно має юридичну силу, дівчина дізналася лише згодом.

Не виключено, що жінку ввели в оману, щоб отримати дозвіл на постійне проживання у Гонгонзі.

Спершу постраждала звернулася в місцеву поліцію, але там їй не допомогли: за словами правоохоронців, у них немає доказів того, що злочин дійсно мав місце. Тоді дівчина зв'язалася з представниками Гонконгської федерації профсоюзів (FTU).

"Це нова форма шахрайських шлюбів, - каже директор одного з підрозділів FTU Тонг Камгію. - Я розчарований і не можу повірити, що подібне відбувається у сучасному Гонконзі".

Підставний тренінг проходив у травні цього року. Він мав відбудитися у Гонконзі, але згодом дівчині сказали, що їй потрібно відправитися у китайську провінцію Фучжоу. Там мала пройти весільна церемонія, після якої курс буде завершений.

Згоду на фейковий, як думала дівчина, шлюб підписали в липні. Коли жінка повернулась додому, її друзі пояснили їй, що її просто ввели в оману.

"Головна втрата для цієї леді - мати запис про одруження. Для неї це матиме певні психологічні наслідки", - припускає Тонг Камгію.

Щороку поліція Гонконгу повідомляє про приблизно тисячу випадків укладення шлюбів з метою шахрайства.

Резиденти Китаю, що одружуються на жительках Гонконгу отримують право претендувати на дозвіл на постійне проживання у місті.

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