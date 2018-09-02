Чоловік викрав тіло власної тещі. Навіщо?

Копирайт изображения Google Image caption Чоловік вдерся до Butterfly Funeral Services у Рочестері

У Британії чоловік увірвався до компанії ритуальних послуг, аби забрати власну тещу. Він боявся, що не отримає тіло вчасно та запізниться на церемонію поховання.

Видання Kent Messenger розповідає, що чоловік незаконно вдерся до будівлі похоронного бюро Rochester's Butterfly Funeral Services після того, як дізнався, що компанія збанкрутіла.

Він самотужки забрав та повіз тіло родички до іншого бюро Medway Funeral Directors у місті Струд, яке взялося організовувати церемонію прощання.

Вся ця історія сталася рік тому, але лише зараз стала відомою.

Менеджер другої установи Роберт Лоуренс, куди звернувся викрадач, сказав BBC Radio Kent: "Це справді сталося. Це була ситуація, вихід з якої було знайти нелегко".

Він розповів, що офіс безрезультатно намагався вийти на зв'язок з Butterfly Funeral Services після того, як "їхній клієнт прийшов за порадою".

Пан Лоуренс додав: "Чоловік, який прийшов до нас, заявив, що вже був в поліції та тепер збирається самотужки забрати тіло тещі та принести його до нас".

"Ми звернулися до поліції, там підтвердили нам, що чоловік справді до них приходив", - сказав він.

Згодом викрадач приїхав до офісу Medway Funeral Directors з тілом.

"Було важко дивитися, як він проходить крізь все це наодинці, та на жаль, ми ніяк не могли цьому зарадити", - додав пан Лоуренс.

"Дружина не знає"

Сам чоловік заявив Kent Messenger, що "не мав вибору", окрім як "визволити тіло" після того, як безрезультатно намагався поговорити із власником бюро.

Він розповів, що вломився до будівлі через бокові двері, а потім повіз тіло до іншого похоронного бюро на орендованому мікроавтобусі.

Чоловік заявив, що провів два дні у поліцейському відділку, намагаючись знайти сліди власника бюро.

Він також додав, що "не хотів турбувати" свою дружину, яка "аж до сьогодні не знає, що сталося".

Коли пізніше до поховального бюро прийшли судові виконавці, то виявили там 16 урн, які так і не повернули членам родин.

ВВС очікує коментаря від власника Butterfly Funeral Services.

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