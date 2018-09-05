Буйвол ззаду - це занадто: якою буває цензура на іранському ТБ

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Майже всі чули про те, що контент, який потрапляє в ефір іранського телебачення, суворо цензурується. Та чи здогадувались ви, що під заборону можуть потрапити жіночі вуха та зображення буйволів?

Консервативні цензори роками забороняють відеозаписи, які з різних причин здаються їм провокативними чи такими, що порушують норми суспільної моралі.

Працівники іранських телеканалів у соцмережах діляться історіями про свій досвід співпраці з цензорами.

Вуха

Інтернет-флешмоб під назвою #Censorship_and_I запустив сценарист Амір Мехді.

За його словами, одна з найбільших проблем, з якою стикаються іранські телевізійники, - це вимоги до демонстрації жіночого тіла.

Той факт, що в ефірі можуть з'являтися лише жінки з покритою головою, вже став звичним, але окремі вимоги цензорів до цього часу дивують навіть досвідчених працівників ТБ.

Одного разу контролюючі органи звернули увагу на вухо жінки, що виднілося з-під хіджабу: цензори попросили "приділити йому особливу увагу".

"Ми ніколи навіть подумати не могли, що зображення вуха комусь може здатися провокацією", - каже Амір Мехді.

Обережно з ракурсами

Сценарист і режисер Мустафа Кіаї згадує власну історію, яка трапилася під час роботи над документальним фільмом про дику природу. Стрічка, зокрема, розповідала про азійських буйволів.

"Цензори надіслали нам перелік правок, й в першій з них йшлося про те, що необхідно вирізати кадр, на якому буйвол виходить з води. Коли я запитав, що там не так, мені відповіли, що відео буйвола, зняте з заднього ракурсу, є провокативним".

За словами Мустафи Кіаї, це лише одна з багатьох "привабливих згадок", які є у нього та його колег.

Без голови

Мехраб Гасемхаі розповідає про те, як працював над комедійним телесеріалом, події якого розгортаються на початку XX століття.

Цензори повідомили йому, що в одній зі сцен на стіні обов'язково має з'явитися портрет Реза Пахлаві - колишнього очільника Ірану. Таку вимогу пояснили тим, що це краще передасть контекст епохи.

Проте вже за кілька тижнів цензори знову зв'язалися з Гасемхаі і пояснили, що через неоднозначність фігури Пахлаві, його зображення, можливо, показувати все ж не варто.

Щоб зрозуміти, чого хочуть цензори, Гасемхаі провів з ними низку розмов. "В результаті вони дійшли висновку, що його портрет має висіти на стіні, але його обличчя не повинне потрапити в кадр. Можна показати лише нижню частину тіла Пахлаві".

Копирайт изображения INSTAGRAM/MEHRAB_GHASEMKANI

Флешмоб #Censorship_and_I став популярним і спровокував дискусію в іранському суспільстві.

Зрештою ситуацію прокоментував і один з телеканалів, який звинуватили у необов'язковій цензурі: там заявили, що змушені були захищати "норми суспільної моралі".

Однак представники каналу все ж визнали, що окремі рішення приймалися конкретними людьми і могли бути помилковими.

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