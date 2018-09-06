Учасниця Євробачення Самойлова готова емігрувати з Росії до Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фрагмент виступу Юлії Самойлової на "Євробаченні-2018"

Співачка Юлія Самойлова, яка брала участь у "Євробаченні-2018", заявила про наміри полишити Росію та переїхати до Європи. Після невдалого виступу на конкурсі її багато критикували у Росії.

Пані Самойлова опублікувала коротке відео. "Я готова емігрувати з Росії до Європи", - йдеться у ньому.

Співачка також виклала в Instagram фото з підписом "Міжнародний аеропорт Шереметьєво".

Причину такого рішення вона не пояснила, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.

У травні цього року Самойлова не пройшла до фіналу "Євробачення" за результатами голосування у другому півфіналі. Конкурс проходив у Лісабоні. Російська учасниця виконала пісню I Won't Break.

Після поразки користувачі Instagram залишили багато обурених коментарів під її фотографіями, нагадує Інтерфакс.

У 2017 році співачка мала представляти Росії на "Євробаченні" у Києві. Проте влада України відмовила їй у в'їзді через виступи в Криму. Росія тоді відмовилася від участі у конкурсі.

29-річна Самойлова - співачка та композитор, з дитинства пересувається на візку та має першу групу інвалідності. Вона брала участь в урочистій церемонії відкритті зимових Паралімпійських ігор 2014 року у Сочі, де виконала пісню "Разом".