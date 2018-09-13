Вагітна жінка знайшла у супі мертвого щура: мережа ресторанів втратила мільйони

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Популярна мережа хого-ресторанів Xiabu Xiabu в Китаї втратила близько 190 млн доларів в ринковій вартості після того, як вагітна жінка знайшла в своєму супі мертвого щура.

Обережно фотографії можуть шокувати.

Жінка з сім'єю відвідала ресторан у провінції Шаньдун 6 вересня. Вона виявила щура вже після того, як скуштувала страву.

Заклад запропонував відвідувачам компенсацію $729. Втім, як повідомляє Kankan News з посиланням на чоловіка постраждалої пана Ма, вони відмовились від пропозиції.

Чоловік хотів, щоб дружина пройшла повне обстеження, перш ніж визначитися з сумою компенсації.

Пан Ма також зазначив, що один із співробітників закладу запропонував його дружині зробити аборт, якщо вона переймається здоров'ям дитини. Співробітник також запропонував 20 тисяч юанів (трохи менше 3 тис. доларів) на процедуру.

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Фотографії звареного пацюка швидко поширилися китайською соцмережею Weibo. Користувачі відреагували з гнівом і відразою.

"Мене зараз знудить. Ніколи більше не їстиму хого не вдома", - заявив один з користувачів.

"Xiabu Xiabu завжди був одним з моїх улюблених ресторанів, я думав, що вони також досить чисті... Не можу повірити в це", - пишуть в мережі.

"Якби щось трапилося з її дитиною, як вони збирались це компенсувати? Невже життя коштує лише 20 тисяч юанів?" - запитав інший користувач.

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Відділення ресторану у місті Вейфан, в якому знайшли щура, тимчасово закрили. Міська влада запевнила, що проведуть розслідування.

Сам ресторан 8 вересня оприлюднив заяву, відкинувши можливість того, що щур потрапив до страви через брак гігієни, але потім заяву видалили.

Вартість акцій Xiabu Xiabu почали різко падати. 11 вересня ціна досягла найнижчого рівня з жовтня минулого року. Станом на середу ринкова вартість мережі поступово почала відновлюватись.

Хого - розповсюджена страва в Китаї та інших частинах Азії.

Вона готується особливим чином - на обідній стіл ставлять киплячий горщик з гарячим супом, в який потім додають різні овочі та сире м'ясо, які готуються просто на столі.

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