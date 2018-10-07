Каньє Вест видалився із соцмереж

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каньє Вест на тижні моди в Нью-Йорку, 2018 рік

Після того, як Каньє Вест озвучив низку суперечливих заяв, він зник із соціальних мереж.

Схоже на те, що пан Вест видалив свої акаунти у Twitter та Instagram в суботу ввечері.

Спершу репер сказав, що хоче, аби його називали "Ye". Потім його розкритикували за те, що він закликав скасувати 13-у поправку Конституції США, яка поклала край рабству в країні.

Пізніше він видалив свій пост із цим твердженням, а дехто подумав, що пан Вест мав на увазі не "скасувати", а "змінити".

А виступ репера на американському комедійному шоу Saturday Night Live кілька тижнів тому спричинив хвилю обурення та сміху.

Співак, який перебуває в шлюбі з Кім Кардаш'ян, одягнув кепку з передвиборчим гаслом Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою!". Через це пану Весту закидають підтримку пана Трампа.

Копирайт изображения SATURDAY NIGHT LIVE / NBC Image caption Каньє Вест надягнув кепку із передвиборчим лозунгом Трампа в ефірі американського шоу

"Я стільки разів говорив із "білими" людьми і вони мені казали: "Як ви можете любити Трампа, він ж расист?", - казали мені. "Ну, якщо я б турбувався через расизм, я б давно виїхав з Америки", - розповідав пан Вест.

Співак видаляється із соцмереж не вперше. У квітні він відновив свої акаунти після року відсутності.

Нещодавно він змінив своє ім'я в профілі на "Ye", і попросив, аби його називали по-новому.

А ще репер заявляв, що має намір балотуватися в президенти США у 2020 році.