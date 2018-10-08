У Нідерландах під час пробіжки чоловік знайшов левеня

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Під час пробіжки неподалік від Утрехта чоловік знайшов покинуте левеня при дорозі.

Дитинча, вік якого приблизно чотири місяці, було в маленькій клітці.

Його доставили в організацію Lion Foundation в північній частині Нідерландів після того, як малюка обстежив ветеринар, повідомляє громадський телеканал NOS.

Місцева поліція розшукує власника тварини.

Ветеринар Пітер Клавер повідомив RTL Nieuws, що він був шокований, коли прибув на місце знахідки.

"Я подорожував по всьому світу, присипляв тварин, навіть левів і тигрів, але я ніколи не бачив нічого подібного", - сказав він.

Ветеринар виявив, що клітка не дуже міцна, тож левеня могло втекти.

"Зате можна було поставити клітку з левом в машину, тому не довелось його присипляти", - додав він.

Поліція шукає будь-кого, хто "нещодавно купив лева", або будь-кого, хто міг би допомогти з інформацією про це конкретне левеня.

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