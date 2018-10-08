У Нідерландах під час пробіжки чоловік знайшов левеня
Під час пробіжки неподалік від Утрехта чоловік знайшов покинуте левеня при дорозі.
Дитинча, вік якого приблизно чотири місяці, було в маленькій клітці.
Його доставили в організацію Lion Foundation в північній частині Нідерландів після того, як малюка обстежив ветеринар, повідомляє громадський телеканал NOS.
Місцева поліція розшукує власника тварини.
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Ветеринар Пітер Клавер повідомив RTL Nieuws, що він був шокований, коли прибув на місце знахідки.
"Я подорожував по всьому світу, присипляв тварин, навіть левів і тигрів, але я ніколи не бачив нічого подібного", - сказав він.
Ветеринар виявив, що клітка не дуже міцна, тож левеня могло втекти.
"Зате можна було поставити клітку з левом в машину, тому не довелось його присипляти", - додав він.
Поліція шукає будь-кого, хто "нещодавно купив лева", або будь-кого, хто міг би допомогти з інформацією про це конкретне левеня.
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