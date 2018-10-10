У Зімбабве KFC зачиняється, бо не має грошей на курятину
Провідна мережа закладів швидкого харчування в Зімбабве зачиняє свої двері, бо не має можливості придбати курятину для своїх страв.
Грошова криза в країні стрімко прогресує - лише через два місяці після президентських виборів.
"Це пов'язано з тим, що ми не можемо придбати сировину для страв у наших постачальників, оскільки вони вимагають оплати в доларах США. Ми робимо все можливе, аби відновити нашу роботу якомога швидше", - зазначено в повідомленні компанії.
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KFC повідомило, що заклади будуть закриті "в ці важкі часи".
До цього в країні з тих самих причин закрилася велика мережа піцерій St Elmos.
Зімбабве відмовилася від своєї власної валюти у 2009 році, почавши використовувати іноземну валюту, включаючи американський долар.
Уряд випустив навіть власну версію доларів під назвою "облігації" у 2016 році, щоб зменшити дефіцит грошових коштів, але вони швидко втратили свою вартість.
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