У Зімбабве KFC зачиняється, бо не має грошей на курятину

Копирайт изображения Getty Images Image caption KFC не має доларів аби купити курятину

Провідна мережа закладів швидкого харчування в Зімбабве зачиняє свої двері, бо не має можливості придбати курятину для своїх страв.

Грошова криза в країні стрімко прогресує - лише через два місяці після президентських виборів.

"Це пов'язано з тим, що ми не можемо придбати сировину для страв у наших постачальників, оскільки вони вимагають оплати в доларах США. Ми робимо все можливе, аби відновити нашу роботу якомога швидше", - зазначено в повідомленні компанії.

KFC повідомило, що заклади будуть закриті "в ці важкі часи".

До цього в країні з тих самих причин закрилася велика мережа піцерій St Elmos.

Зімбабве відмовилася від своєї власної валюти у 2009 році, почавши використовувати іноземну валюту, включаючи американський долар.

Уряд випустив навіть власну версію доларів під назвою "облігації" у 2016 році, щоб зменшити дефіцит грошових коштів, але вони швидко втратили свою вартість.

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