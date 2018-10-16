Еквадор просить Ассанжа краще доглядати за своїм котом
Співзасновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу висунули ряд правил проживання в посольстві Еквадору в Лондоні, серед яких необхідність чистити ванну кімнату та краще доглядати за котом.
Пану Ассанжу надіслали записку, в якій попередили, що його пухнастого співмешканця можуть конфіскувати.
Співзасновника Wikileaks також попросили слідкувати за "добробутом, харчуванням та гігієною" кота.
Еквадор також заявив, що частково відновить доступ Ассанжа до Інтернету.
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Доступ до мережі пана Ассанжа, який безвихідно перебуває в посольстві з 2012 року, обмежили в березні цього року після "втручання у справи інших країн", йдеться в заяві Еквадору.
У переліку правил, представлених панові Ассанжу цього місяця, Еквадор попередив 47-річного чоловіка, аби він забезпечував кращий догляд за котом, з яким проживає у посольстві, або тварину можуть віддати в притулок.
Кота подарували Ассанжеві його діти. Тварина часто з'являється у вікні посольства, аби спостерігати за журналістами, які збираються на вулиці.
Кіт також має свій власний Twitter-акаунт, в якому говориться, що він "зацікавлений у контрмурстереженні".
Незрозуміло, що стоїть за занепокоєнням Еквадору питанням догляду пана Ассанжа за сусідом.
Що стосується чистоти, то пан Ассанж раніше писав у Twitter: "Бережіть воду, не приймайте душ".
Пан Ассанж перебуває в посольстві після того, як шукав там притулку, аби уникнути екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні.
Він стверджує, що звинувачення були політично мотивованими й могли призвести до його екстрадиції в США за публікацію секретних американських військових документів та дипломатичної пошти у 2010 році.
Швеція пізніше припинила розслідування.
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