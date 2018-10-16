Еквадор просить Ассанжа краще доглядати за своїм котом

Копирайт изображения REUTERS Image caption Кота часто бачать, коли він виглядає з вікон посольства

Співзасновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу висунули ряд правил проживання в посольстві Еквадору в Лондоні, серед яких необхідність чистити ванну кімнату та краще доглядати за котом.

Пану Ассанжу надіслали записку, в якій попередили, що його пухнастого співмешканця можуть конфіскувати.

Співзасновника Wikileaks також попросили слідкувати за "добробутом, харчуванням та гігієною" кота.

Еквадор також заявив, що частково відновить доступ Ассанжа до Інтернету.

Доступ до мережі пана Ассанжа, який безвихідно перебуває в посольстві з 2012 року, обмежили в березні цього року після "втручання у справи інших країн", йдеться в заяві Еквадору.

У переліку правил, представлених панові Ассанжу цього місяця, Еквадор попередив 47-річного чоловіка, аби він забезпечував кращий догляд за котом, з яким проживає у посольстві, або тварину можуть віддати в притулок.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Кіт Ассанжа "зацікавлений у контрмурстереженні"

Кота подарували Ассанжеві його діти. Тварина часто з'являється у вікні посольства, аби спостерігати за журналістами, які збираються на вулиці.

Кіт також має свій власний Twitter-акаунт, в якому говориться, що він "зацікавлений у контрмурстереженні".

Незрозуміло, що стоїть за занепокоєнням Еквадору питанням догляду пана Ассанжа за сусідом.

Що стосується чистоти, то пан Ассанж раніше писав у Twitter: "Бережіть воду, не приймайте душ".

Пан Ассанж перебуває в посольстві після того, як шукав там притулку, аби уникнути екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні.

Він стверджує, що звинувачення були політично мотивованими й могли призвести до його екстрадиції в США за публікацію секретних американських військових документів та дипломатичної пошти у 2010 році.

Швеція пізніше припинила розслідування.

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