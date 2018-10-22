Винник і спецназ: шість фактів про комедію "Скажене весілля"

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"Ой летіла пташка, бігала корова, зараз буде молодятам батьківська промова", - слова тамади в комедії "Скажене весілля", яка побила рекорди українського прокату, зібравши за три вікенди понад 40 млн млн гривень.

Фільм про директора районного краєзнавчого музею Василя Середюка, дочка якого виходить заміж за афрофранцуза, й він робить усе, щоб весілля не відбулося, подивились вже півмільйона українців.

Цей фільм показав стереотипи українського суспільства щодо несприйняття інших людей, а також залежність від чужої думки.

Цікаві факти про популярну українську комедію зібрала ВВС News Україна.

Від Заліщиків до Парижа

Смт Яблунівка, де живе родина Середюків і розгортаються карколомні події фільму, вигадане. Зйомки відбувались 28 днів і проходили під Києвом та на майданчику кіностудії Film.ua

Загальні плани знімали у мальовничому селі Заліщики у Тернопільській області.

Як вмовили зірок?

Як акторів у "Скаженому весіллі" продюсери задіяли відомих людей з українського шоу-бізнесу. Співаки Потап та Monatik зіграли отця Євлампія та диякона Пилипона. Продюсер стрічки Юрій Горбунов виконав роль тамади Назара Запухляка, а Олег Винник, для якого зйомки в стрічці стали дебютом в українському кіно, зіграв себе.

Копирайт изображения film.ua Image caption У Олега Винника у фільмі особлива роль

"Коли ти з людьми товаришуєш, то домовитись простіше. Але не з усіма відразу вдалося. Дмитро Монатік, наприклад, розповідав, як підшуковував слова, щоб вже відмовити, але мені вдалося його вмовити, переконати, що все буде круто і смішно", - каже Юрій Горбунов.

За його словами, артисти часто бояться за свою концертну аудиторію, своїх фанатів. Особливо щодо цього хвилювався Олег Винник.

Та скільки коштує, й чи взагалі щось коштує, залучити Винника до зйомок, де за ним бігає натовп фанаток, продюсер уточнювати відмовився, як і не розкрив гонорари інших зірок.

Афрофранцуза знайшли у Франції

Головну роль зятя, афрофранцуза, який приїхав в смт одружуватись з українкою, зіграв актор Джиммі Воха-Воха з Франції.

Його знайшли у Парижі через акторську агенцію. Він вперше побував в Україні, коли прилетів на кінопроби, й до цього не говорив українською, але почав вчити мову для зйомок.

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"Джиммі виявився найбільш органічним, найбільш приємним і смішним. Він нам всім подобався з першого разу", - каже про актора пан Горбунов.

Продюсер згадує, що його знайомі розпитували, чому він не взяв афроукраїнця для цієї ролі.

"Нам було важливо, щоб він був справжнім, щоб не знав ані мови, ані звичаїв, нічого. Джиммі був приємно здивований Україною, саме так її й уявляв, як і наш персонаж у фільмі", - розповідає Юрій Горбунов.

Українську наречену Катю зіграла Поліна Василина, яка для фільму вчила французьку.

Задіяли спецназ

У комедії є сцени, у яких взяли участь справжні бійці.

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"Бійці спецназу брали участь у зйомках для того, щоб контролювати, чи все правильно роблять у кадрі актори", - каже продюсер.

Зірка українського YouTube, актор Олексій Супрун (Петро Бампер) зіграв одного зі спецназівців.

Де взяли гроші?

Загальний бюджет фільму - 10,8 млн гривень, з яких 1,18 млн гривень виділило Держкіно.

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У фільму є чотири спонсори, які згадуються у стрічці, а решту, як каже продюсер, "докладали із своїх".

Проте, за словами пана Горбунова, те, що планували зібрати, вже зібрали.

"Переживали, щоб люди правильно почули всі меседжі щодо нашої нетерпимості, наших стереотипів. Я радий, що українці правильно все сприйняли. Насправді - це комедія, анекдот про тих людей, які живуть навколо нас, про наших сусідів, це вічно жива проблема про стосунки батьків і дітей", - каже Юрій Горбунов.

Вся музика від Потапа

Уся музика у фільмі від співака Потапа і його продюсерського центру MOZGI Entertainment.

Копирайт изображения film.ua Image caption Потап і Monatik у фільмі "Скажене весілля"

Співак став музичним продюсером фільму і вперше написав та виконав для цього дві пісні українською мовою.

Перший офіційний саундтрек комедії, пісню "Промінь", заспівали разом група MOZGI, Michelle Andrade та гурт "Время и Стекло". А другий - "Найкращий день" - виконали дуетом Потап і Олег Винник.