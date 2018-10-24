Грабіжники-невдахи двічі повертались за грошима, а не забрали ні копійки

Image caption Шестеро чоловіків заходять у магазин...

Банда грабіжників заходить у магазин. Власник просить їх повернутись пізніше, коли у нього буде більше грошей, і коли вони повертаються...

Все це схоже на жарт, але для власника крамнички електронних цигарок у Бельгії це була страшна реальність.

Шестеро людей удень увійшли до магазину Дідьє у передмісті Шарлеруа, маючи намір пограбувати його.

Продавець сказав їм повернутися в кінці дня, коли він зможе дати їм більше грошей. Врешті-решт, замість цього він їх заарештував.

"Це було схоже на комедію, - сказав він BBC телефоном. - Їх тепер називають найгіршими грабіжниками Бельгії".

Власник магазину заявив, що протягом 14 довгих хвилин він намагався подружитися зі злодіями.

"Вони трохи поштовхали мене, - сказав Дідьє. - Я не давав їм нічого, але сказав, що якщо вони повернуться пізніше, то я матиму дві чи три тисячі євро".

Банда купилась на його блеф, і пішла.

"Коли я викликав поліцію, то вони не вірили, що грабіжники повернуться".

Але о 17:30 вони дійсно повернулись, за годину до закриття магазину. Дідьє розповів місцевим ЗМІ, що він побачив одного з грабіжників у дверях і сказав йому, що ще не час закриття.

Коли чоловіки повернулися в третій раз, о 18:30, поліцейські вже сховались в задній частині магазину, готові їх впіймати.

Всього заарештували п'ятьох чоловіків, у тому числі одного неповнолітнього.

Крамниці е-цигарок під ударом

У вересні інший грабіжник-невдаха також намагався пограбувати крамницю електронних цигарок в американському штаті Колорадо.

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План цього грабіжника не вдався, бо на самому початку він впустив пістолет.

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