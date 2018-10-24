У паризькій квартирі знайшли левеня

Копирайт изображения PA Image caption Правоохоронці попереджають, що тримати диких тварин як домашніх, небезпечно (архівне фото)

У Парижі заарештували 30-річного чоловіка після того, як у квартирі на околиці Парижа знайшли левеня.

У поліцію повідомили, що підозрюваний намагався продати маленьку левицю, якій лише шість тижнів, за 10 тисяч євро, пишуть французькі ЗМІ.

Правоохоронці виявили чоловіка, який ховався у шафі вдома у сусіда у вівторок, 23 жовтня. Тварину знайшли на дитячому ліжку.

Левеня почувається добре. Його збираються передати фахівцям із захисту диких тварин.

Підозрюваний раніше мав судимості за крадіжки, повідомляє Le Parisien.

Правоохоронці не вперше знаходять великих кішок, яких утримують нелегально.

У 2017 році поліція знайшла виснажене левеня в порожній паризькій квартирі. Чоловік, який утримував звірятко, полюбляв робити з ним селфі.

Ця історія отримала щасливе завершення в серпні цього року, коли левеня переїхало до заповідника в Південній Африці.

На початку цього місяця бігун у Нідерландах натрапив на левеня, яке залишили в клітці посеред поля.

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