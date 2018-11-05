"Я думав, що це лялька": як рибалка врятував малюка з океану
У Новій Зеландії рибалка врятував півторарічного малюка, якого змило в океан.
Ґес Гатт спокійно рибалив на одному з пляжів Північного острова, де він відпочивав, аж раптом помітив у воді маленьку фігуру.
Спершу він подумав, що це лялька, але зрозумів, що це дитина, коли вона видала якийсь звук.
Маленький хлопчик виліз з намету батьків і опинився в океані.
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"Я думав, що це лялька. Навіть коли я потягнувся і схопив його за руку, я все ще гадав, що це лялька", - розповів пан Гатт місцевому виданню NZ Herald.
"Його обличчя було ніби порцелянове, а коротке волосся намокло, але він тихенько скрикнув, і я подумав: "О Боже, це немовля, і воно живе", - згадує рибалка.
"Його час ще не настав"
Ґес Гатт, який відпочивав в прибережному містечку Матата, вирушив на пляж 26 жовтня близько 6 години ранку.
Зазвичай він йшов рибалити з кемпінгу прямо на пляж, але того разу вирішив відійти на 100 метрів далі по узбережжю, повідомляє NZ Herald.
Він перевірив вудочки, а тоді помітив хлопчика у воді.
"Вода несла його досить швидко. Ще хвилина, і я б його не побачив", - розповів рибалка.
"Йому страшенно пощастило, але просто він не мав померти, його час ще не настав", - каже рибалка.
Дружина пана Гатта С'ю негайно повідомила про знахідку менеджерів кемпінгу. Ті сказали, що в кемпінгу була лише одна пара з дитиною.
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"Вони принесли немовля нам, ми загорнули його в рушник, і С'ю пішла повідомити про це батькам дитини", - розповіла співвласниця кемпінгу Ребекка Салтер.
Хлопчик зумів розстібнути блискавку в наметі батьків і дістався до океану.
Батьки були неймовірно вдячні рятівникові.
"Це могло стати дуже трагічним інцидентом, - розповіла пані Салтер. - Це неймовірне диво".
Місцева поліція підтвердила BBC, що дитину оглянули лікарі і вона почувається добре.
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