Пенсіонер з Берліна хотів м'яса. Він забив вепра у лісі, але його спіймала поліція
80-річний пенсіонер з Берліна, в якого, за його словами, не було грошей на хороший шматок м'яса, вирішив власноруч добути його в сусідньому лісі. Там він зарубав вепра, однак був затриманий пильними поліцейськими.
У матеріалі містяться фотографії, які можуть здатися вам жорстокими.
У неділю ввечері в берлінську поліцію надійшов дзвінок про підозрілий автомобіль в районі Райнікендорф.
Автомобіль стояв пізно ввечері на стоянці супермаркету, що здалося підозрілим місцевому мешканцю.
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Після його дзвінка на парковку приїхав поліцейський патруль і побачив в автомобілі літню жінку.
Вона розповіла, що чекає свого чоловіка, який ось-ось має повернутися з роботи. Але поліцейські цим поясненням не задовольнилися і вирішили оглянути околиці.
У найближчому лісі вони знайшли безголову тушу кабана. З тварини була здерта шкіра. Туша кабана була майже повністю розділена на шматки.
Деякі нутрощі і великі шматки м'яса вже були упаковані. Поруч знайшли інструменти.
Неподалік в кущах ховався літній чоловік.
Затриманий поскаржився поліцейським на те, що у нього немає грошей на хороший шматок м'яса вепра, і тому він вирішив добути його сам.
Поліція конфіскувала м'ясо, а залишки тварини передала співробітникам місцевого лісового господарства. Пенсіонера можуть звинуватити в браконьєрстві.
За інформацією газети Der Tagesspiegel, чоловік в минулому працював м'ясником.
Поліція опублікувала в Twitter знімки з лісу, і супроводила їх посиланням з попередженням: "Якщо ви не хочете знати, чим учора ввечері займався на парковці Райнікендорф 80-річний м'ясник з сокирою, не клацайте ось тут".
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