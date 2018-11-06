Пенсіонер з Берліна хотів м'яса. Він забив вепра у лісі, але його спіймала поліція

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вепрів можна зустрітити у лісах та парках Берліну

80-річний пенсіонер з Берліна, в якого, за його словами, не було грошей на хороший шматок м'яса, вирішив власноруч добути його в сусідньому лісі. Там він зарубав вепра, однак був затриманий пильними поліцейськими.

У матеріалі містяться фотографії, які можуть здатися вам жорстокими.

У неділю ввечері в берлінську поліцію надійшов дзвінок про підозрілий автомобіль в районі Райнікендорф.

Автомобіль стояв пізно ввечері на стоянці супермаркету, що здалося підозрілим місцевому мешканцю.

Після його дзвінка на парковку приїхав поліцейський патруль і побачив в автомобілі літню жінку.

Вона розповіла, що чекає свого чоловіка, який ось-ось має повернутися з роботи. Але поліцейські цим поясненням не задовольнилися і вирішили оглянути околиці.

У найближчому лісі вони знайшли безголову тушу кабана. З тварини була здерта шкіра. Туша кабана була майже повністю розділена на шматки.

Копирайт изображения Berlin Police

Деякі нутрощі і великі шматки м'яса вже були упаковані. Поруч знайшли інструменти.

Неподалік в кущах ховався літній чоловік.

Затриманий поскаржився поліцейським на те, що у нього немає грошей на хороший шматок м'яса вепра, і тому він вирішив добути його сам.

Поліція конфіскувала м'ясо, а залишки тварини передала співробітникам місцевого лісового господарства. Пенсіонера можуть звинуватити в браконьєрстві.

За інформацією газети Der Tagesspiegel, чоловік в минулому працював м'ясником.

Поліція опублікувала в Twitter знімки з лісу, і супроводила їх посиланням з попередженням: "Якщо ви не хочете знати, чим учора ввечері займався на парковці Райнікендорф 80-річний м'ясник з сокирою, не клацайте ось тут".

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