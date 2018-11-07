У Непалі яскраво відсвяткували "День собак" - фото

У Непалі під час індуїстського фестивалю відзначили День собак.

Цього тижня в країні розпочався п'ятиденний фестиваль Тіхар - одне з найголовніших свят країни.

Другий день фестивалю називають Кукур Тіхар - "день собак".

Цього дня собакам усіляко догоджають і малюють їм на лобі червону цятку - тіку.

Копирайт изображения @PAPPU_THE_PUG_NEPAL Image caption Під час непальського фестивалю Кукур Тіхар собакам ставлять на лобі червону цятку

Тварин також смачно годують і прикрашають квітковими гірляндами.

Копирайт изображения @RAINBOMINO Image caption Японський шпіц Скубі в захваті від гірлянд з чорнобривців, якими його прикрасили

Індуси вважають, що собака - це посланець Бога смерті, тож якщо догодити собакам, це задобрить і самого Бога.

Копирайт изображения SUMNIMA UDAS Image caption Мешканка Непалу Сумніма Маудас називає Кукур Тіхар одним зі своїх улюблених свят, коли вона залюбки балує свого чіхуахуа Сану

Фестиваль проходить одночасно зі святом Дівалі в Індії і має схожі традиції. Під час свята також вшановують корів і ворон.

Копирайт изображения UMID POKHAREL Image caption Умід Похарель, власник лабрадора Фрізи, каже, що "вшановувати собак лише один день - недостатньо"

Цього дня непальці приділяють увагу не лише домашнім, а й безпритульним собакам.

Копирайт изображения KELSANG ONGMU TAMANG Image caption Один з жителів долучив до свята не лише своїх собак Світі та Міллі, а й кішку Міссі

Серед ласощів, якими пригощають собак під час Кукур Тіхар, - м'ясо, молоко, яйця та якісний корм для собак.

Копирайт изображения @PAPPU_THE_PUG_NEPAL Image caption Мопсу Паппу під час свята особливо сподобалося пригощання

Тіхар ще називають Діпавалі або фестиваль вогнів.

Під час фестивалю непальці прибирають у своїх будинках та подвір'ях, запалюють вогні і моляться Богині багатства Лакшмі, закликаючи її завітати в гості та благословити їх.

Копирайт изображения @DHARMAADVENTURES Image caption Дейзі Пай дуже сподобалося бути в центрі уваги

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