У Непалі яскраво відсвяткували "День собак" - фото
У Непалі під час індуїстського фестивалю відзначили День собак.
Цього тижня в країні розпочався п'ятиденний фестиваль Тіхар - одне з найголовніших свят країни.
Другий день фестивалю називають Кукур Тіхар - "день собак".
Цього дня собакам усіляко догоджають і малюють їм на лобі червону цятку - тіку.
Тварин також смачно годують і прикрашають квітковими гірляндами.
Індуси вважають, що собака - це посланець Бога смерті, тож якщо догодити собакам, це задобрить і самого Бога.
Фестиваль проходить одночасно зі святом Дівалі в Індії і має схожі традиції. Під час свята також вшановують корів і ворон.
Цього дня непальці приділяють увагу не лише домашнім, а й безпритульним собакам.
Серед ласощів, якими пригощають собак під час Кукур Тіхар, - м'ясо, молоко, яйця та якісний корм для собак.
Тіхар ще називають Діпавалі або фестиваль вогнів.
Під час фестивалю непальці прибирають у своїх будинках та подвір'ях, запалюють вогні і моляться Богині багатства Лакшмі, закликаючи її завітати в гості та благословити їх.
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