Пустотливий вуличний художник розмалював дорожні знаки в центрі Единбурга.

На знаках з'явилися зокрема малюнки квітів та келихів вина.

Дорожні знаки "хакнув" італійський митець Клет Абрахам, чиї роботи продають за тисячі доларів.

Художник повідомив у Twitter, що відтепер в Единбурзі можна знайти 15-20 його робіт.

Фахівці в галузі мистецтва сподіваються, що міська влада, якій належать дорожні знаки, не руйнуватиме витвори митця.

Сорча Карей, директорка Еднибрузького фестивалю мистецтв, пояснює: "Художник дуже розумно підходить до того, що робить, тому що знак залишається повністю функціональним".

"Він втрутився і погрався з ним, але знак досі видно. Водії все одно можуть прочитати знак" - каже експертка, яка зізнається, що їй самій дуже до вподоби деякі змінені знаки.

"Чудово, що митець грається з міською інфраструктурою і як це на нас впливає", - додала пані Карей.

"Таким чином ми помічаємо речі, які існували завжди, але раніше ми їх не бачили, і зараз вони стали помітні по-новому", - зазначила вона.

Мистецтвознавець Ян Пейшенс додав: "Зараз існує справжній інтерес до такого стилю вуличного мистецтва, особливо після того, як у цьому проклав дорогу Бенксі".

"Графіті на знаках носить підривний характер проти влади", - зазначив експерт, на думку якого міська влада замінить розмальовані знаки.

Роботи Клета Абрахам раніше з'являлися на вулицях Парижа, Рима, Лондона та Барселони, а також у Флоренції, де він мешкає.

Місцевим мешканцям свіжий вигляд знаків припав до смаку, хоча деякі з них непокоються чи не стане туристам складніше орієнтуватися в місті.

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