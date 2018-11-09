Вино, котики і квіти: в Единбурзі художник крадькома розмалював дорожні знаки
Пустотливий вуличний художник розмалював дорожні знаки в центрі Единбурга.
На знаках з'явилися зокрема малюнки квітів та келихів вина.
Дорожні знаки "хакнув" італійський митець Клет Абрахам, чиї роботи продають за тисячі доларів.
Художник повідомив у Twitter, що відтепер в Единбурзі можна знайти 15-20 його робіт.
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Фахівці в галузі мистецтва сподіваються, що міська влада, якій належать дорожні знаки, не руйнуватиме витвори митця.
Сорча Карей, директорка Еднибрузького фестивалю мистецтв, пояснює: "Художник дуже розумно підходить до того, що робить, тому що знак залишається повністю функціональним".
"Він втрутився і погрався з ним, але знак досі видно. Водії все одно можуть прочитати знак" - каже експертка, яка зізнається, що їй самій дуже до вподоби деякі змінені знаки.
"Чудово, що митець грається з міською інфраструктурою і як це на нас впливає", - додала пані Карей.
"Таким чином ми помічаємо речі, які існували завжди, але раніше ми їх не бачили, і зараз вони стали помітні по-новому", - зазначила вона.
Мистецтвознавець Ян Пейшенс додав: "Зараз існує справжній інтерес до такого стилю вуличного мистецтва, особливо після того, як у цьому проклав дорогу Бенксі".
"Графіті на знаках носить підривний характер проти влади", - зазначив експерт, на думку якого міська влада замінить розмальовані знаки.
Роботи Клета Абрахам раніше з'являлися на вулицях Парижа, Рима, Лондона та Барселони, а також у Флоренції, де він мешкає.
Місцевим мешканцям свіжий вигляд знаків припав до смаку, хоча деякі з них непокоються чи не стане туристам складніше орієнтуватися в місті.
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