У Франції від морозу загинув 20-річний контрабандист сигарет

Копирайт изображения GENDARMERIE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES Image caption Цю партію сигарет знайшла французька прикордонна поліція неподалік від того місця, де знайшли молодого алжирця

Раптове похолодання в Піренеях (гірська система на кордоні Іспанії, Франції та Андорри) коштувало життя молодому чоловіку, який намагався пронести горами контрабандні сигарети за кількадесят євро.

Минулого тижня французький поліцейський патруль знайшов 20-річного алжирця у снігу без свідомості. Він помер від переохолодження.

Поблизу знайшли сто сигаретних блоків, за контрабанду яких йому, як вважається, могли заплатити менше ніж 50 євро.

Його сім'я упізнала загиблого в четвер, після того як він пропав кілька днів тому.

Трагічна доля молодого контрабандиста привертає увагу до проблеми нелегального перевезення сигарет гірськими маршрутами між Андоррою та Францією.

Безпосередньо тим, хто несе сигарети через гори платять дуже мало, попри ризик для життя, а самі організатори залишаються недоступними для співробітників митниці.

"Контрабандисти - це ті, хто користується цими слабкими людьми, які перебувають у скрутному становищі, і готові ризикувати за кілька десятків євро", - заявив прокурор міста Перпіньян Жан-Жак Фагні телеканалу France 3 TV.

Пан Фагні сказав AFP, що розслідування ведеться за статтею вбивство, оскільки інші учасники контрабандної схеми поставили під загрозу життя цієї людини.

Копирайт изображения AFP Image caption У Піренеях ударили перші морози саме коли помер молодий громадянин Алжиру

20-річного чоловіка знайшли в понеділок, 29 жовтня, після того як напередодні ввечері, різке похолодання призвело до першого за сезон снігопаду у горах.

Коли його знайшли митники, він був одягнений у три різні куртки, які, можливо, залишили інші контрабандисти, коли перелякались прибуття жандармерії та побігли назад до кордону з Андоррою.

Наступного дня місцева жандармерія розмістила на своїй сторінці у Facebook фотографії, на яких видно викинуті блоки сигарет, які, очевидно, залишили контрабандисти.

Французькі офіцери викликали допомогу для постраждалого, але попри евакуацію вертольотом до Андорри, молодий чоловік загинув.

Загиблий не мав при собі документів і його ідентифікація зайняла більше ніж тиждень.

Регіональна газета La Depeche повідомила в серпні 2017 року, що в попередні два роки митники вилучили тонни контрабандних тютюнових виробів - це набагато більше, ніж зазвичай.

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