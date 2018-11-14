У Великій Британії поліція затримала злодія-двійника Росса з "Друзів"

Копирайт изображения BLACKPOOL POLICE/GETTY IMAGES

Поліція курортного містечка на узбережжі Великої Британії заарештувала підозрюваного, який схожий на актора Девіда Швіммера, який зіграв Росса Геллера з відомого серіалу "Друзі".

Поліція Ланкаширу заявила, що 36-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці з ресторану, заарештували у Саутхолі, на заході Лондона.

Поліція оголосила про здійснений у понеділок арешт у Twitter, подякувавши актору Девіду Швіммеру за його підтримку.

Злий двійник

23 жовтня поліція англійського містечка Блекпул поширила фотографію чоловіка з упаковкою пива в руках, якого зняла камера відеоспостереження магазина.

Підозрюваний, якого розшукували за крадіжку, яка сталася 20 вересня, дуже нагадував актора Девіда Швіммера, який зіграв Росса в серіалі "Друзі".

Сам Швіммер відреагував на жарти під постом поліції у Facebook, розмістивши своє відео у соцмережах.

На відео актор крадькома поглядає на камеру, йдучи магазином з упаковкою пива - точнісінько як підозрюваний на фото.

"Офіцери, запевняю, то був не я, - зазначив він у підписі до відео. - Як бачите, я був у Нью-Йорку".

Актор побажав поліцейським "удачі в розслідуванні".

Раніше правоохоронці підтвердили, що Швіммер не перебував у Великій Британії, коли було скоєно злочин.

"Ми ретельно дослідили це питання і підтвердили, що Девід Швіммер того дня був в Америці", - зазначила поліція Блекпула в коментарі.

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