НБУ випустив нові монети незвичної форми

Копирайт изображения НБУ Image caption При випуску нової серії пам'ятних монет НБУ відійшов від традиційної круглої форми

Національний банк України оголосив про випуск в обіг серії пам'ятних монет незвичної шестигранної форми, йдеться в повідомленні установи.

Всього випустили чотири монети, які увійшли до набору "До 100-річчя Національної академії наук України".

Кожна з монет має унікальну назву, а присвячені вони науці: "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір".

Монети надійшли в обіг з 14 листопада.

Копирайт изображения Facebook/museumofmoney.nbu.gov.ua

Вони оздоблені кольоровим друком та локальною позолотою.

Копирайт изображения Facebook/museumofmoney.nbu.gov.ua

Усі монети мають номінал 5 гривень, виготовлені зі срібла 999 проби, вага дорогоцінного металу в кожній складає - 15,55 г. Тираж монет - по 4 000 штук кожна.

Копирайт изображения Facebook/museumofmoney.nbu.gov.ua

Копирайт изображения Facebook/museumofmoney.nbu.gov.ua

Ціна набору, а роздільно їх не продаватимуть, складає 2 536 гривень.

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