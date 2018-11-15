НБУ випустив нові монети незвичної форми
Національний банк України оголосив про випуск в обіг серії пам'ятних монет незвичної шестигранної форми, йдеться в повідомленні установи.
Всього випустили чотири монети, які увійшли до набору "До 100-річчя Національної академії наук України".
Кожна з монет має унікальну назву, а присвячені вони науці: "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір".
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Монети надійшли в обіг з 14 листопада.
Вони оздоблені кольоровим друком та локальною позолотою.
Усі монети мають номінал 5 гривень, виготовлені зі срібла 999 проби, вага дорогоцінного металу в кожній складає - 15,55 г. Тираж монет - по 4 000 штук кожна.
Ціна набору, а роздільно їх не продаватимуть, складає 2 536 гривень.
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