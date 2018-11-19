Копирайт изображения EPA Image caption Окрім вомбатів, жоден інший звір не має квадратних екскрементів

Науковці розгадали таємницю як і чому вомбати мають унікальні квадратні екскременти.

Австралійський сумчастий звір може випорожнити за ніч до сотні какавельок. Їхніми купками вони помічають територію.

Завдяки квадратній формі екскременти не розкочуються в різні боки.

Попри те, що анус у вомбатів круглий, так само як і в інших ссавців, фекалії у вомбатів виходять не у формі круглих горошинок, довгастих спіральок або неохайних купок.

Дослідники з'ясували, що кубічній формі фекалій сприяє різна еластичність кишок цих тварин.

"Перше, що привернуло до цього мою увагу, було те, що я ніколи не бачив нічого настільки ж дивного в біології. Це була загадка", - розповіла Патріція Янґ з Технологічного інституту Джорджії, що у США.

Науковці досліджували травний тракт у вомбатів, яких довелося приспати після того, як вони потрапили під колеса автомобілів у Тасманії.

Команда вчених під керівництвом пані Янґ презентувала висновки свого дослідження на науковій конференції в Атланті.

"Ми робили розтин цих кишок так, неначе це були подарунки на Різдво", - розповів співавтор дослідження Девід Ху, повідомляє видання Science News.

Науковці порівняли кишківник вомбатів з кишківником свині, розмістивши у травному тракті тварин довгу повітряну кульку, щоб побачити як розтягуються кишки в різних місцях.

"Так, це саме те, що ви думаєте… Якщо ви думаєте, що це какуля вомбата! З нашої власної розлогої колекції екскрементів тварин…" - розмістив фото у Twitter Національний музей екскрементів у Британії після повідомлень про результати дослідження.

У вомбатів фекалії змінювалися з рідкого стану на твердий в останній чверті кишківника. Але саме завдяки змінній еластичності в останні 8% довжини кишок екскременти набували форми окремих кубиків.

У цій частині кишківник мав кілька жорстких нееластичних ділянок, які чергувалися з м'якими. Тугі частини сприяють утворенню рівних боків, а більш еластичні - формують кутки.

Таким чином утворюються кубічні екскременти завширшки 2 см, яких окрім вомбатів більше ні в кого у тваринному світі немає.

Сумчастий звір після цього складає кубики у якомога вищу купку - так він спілкується з іншими вомбатами і приваблює їх до себе.

"Наразі є лише два методи, як можна утворити куб: використати форму або вирізати його. Тепер ми знаємо і про третій метод", - каже пані Янґ.

За її словами, результати дослідження можна використати в певних галузях виробництва.

"Було б цікаво застосувати цей спосіб до процесу виробництва - як зробити куб за допомогою м'яких речовин, не застосовуючи спеціальної форми", - пропонує дослідниця.

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