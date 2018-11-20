Як видри допомогли британцю освідчитися коханій в Сингапурі

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Знамениті сингапурські міські видри надихнули британця освідчитися коханій у Сингапурі - і вторглися у їхню фотосесію.

Джордан Дойл та Мері Лістер вирушили на пошуки видр разом із фотографом-анімалістом і таки на них натрапили.

"Я вже давно носив із собою обручку, а Мері обожнює видр, тож я подумав, що ж, ось і настав влучний час освідчитися", - розповів 28-річний Джордан Дойл BBC.

Аж раптом зграя видр підпливла ближче і втрутилася у найромантичніший момент.

"Коли я попросив пару позувати для фото, видри вилізли з води і підійшли до них", - розповів BBC фотограф Бернард Сіа.

"Я буквально не міг повірити своїм очам!", - дивується чоловік.

"Дуже по-особливому"

Ці видри належать до групи, відомої як "Бішан 10" - це одна з кількох родин видр, які мешкають на міських територіях у Сингапурі.

Про них згадували у новинах, знімали документальні фільми і присвячували їм групи в соцмережах.

Пан Дойл і його кохана Мері Лістер мандрують світом. Вони зв'язалися з фотографом Бернардом Сіа, який часто відстежує видр і фотографує їх, щоб він допоміг їм побачити звірів під час їхнього візиту до Сингапуру.

У вівторок, 20 листопада, вони зустрілися з фотографом та його місцевими колегами, які повели їх до одного з водоймищ міста.

Там пара на деякий час відірвалася від групи, і тоді пан Дойл і вирішив запропонувати дівчині руку і серце.

"Ми не встигли зняти цей момент, тож я попросив його стати на коліно і освідчитися ще раз. Аж раптом з'явилися видри", - розповів фотограф.

Пан Дойл каже, що тварини перебували біля них близько трьох хвилин, обнюхуючи наречених, тож парі довелося завмерти і не рухатися.

Пан Сіа розповів, що видри інколи підходять до людей.

"Я бачив, щоб видри підходили до людей, але не на кілька хвилин… так довго ніколи не було", - розповів фотограф.

Пан Дойл сказав, що це фото залишиться їм на добру згадку.

"Я цього не планував, а вийшло дуже по-особливому", - зазначив наречений.

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