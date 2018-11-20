Як видри допомогли британцю освідчитися коханій в Сингапурі
Знамениті сингапурські міські видри надихнули британця освідчитися коханій у Сингапурі - і вторглися у їхню фотосесію.
Джордан Дойл та Мері Лістер вирушили на пошуки видр разом із фотографом-анімалістом і таки на них натрапили.
"Я вже давно носив із собою обручку, а Мері обожнює видр, тож я подумав, що ж, ось і настав влучний час освідчитися", - розповів 28-річний Джордан Дойл BBC.
Аж раптом зграя видр підпливла ближче і втрутилася у найромантичніший момент.
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"Коли я попросив пару позувати для фото, видри вилізли з води і підійшли до них", - розповів BBC фотограф Бернард Сіа.
"Я буквально не міг повірити своїм очам!", - дивується чоловік.
"Дуже по-особливому"
Ці видри належать до групи, відомої як "Бішан 10" - це одна з кількох родин видр, які мешкають на міських територіях у Сингапурі.
Про них згадували у новинах, знімали документальні фільми і присвячували їм групи в соцмережах.
Пан Дойл і його кохана Мері Лістер мандрують світом. Вони зв'язалися з фотографом Бернардом Сіа, який часто відстежує видр і фотографує їх, щоб він допоміг їм побачити звірів під час їхнього візиту до Сингапуру.
У вівторок, 20 листопада, вони зустрілися з фотографом та його місцевими колегами, які повели їх до одного з водоймищ міста.
Там пара на деякий час відірвалася від групи, і тоді пан Дойл і вирішив запропонувати дівчині руку і серце.
"Ми не встигли зняти цей момент, тож я попросив його стати на коліно і освідчитися ще раз. Аж раптом з'явилися видри", - розповів фотограф.
Пан Дойл каже, що тварини перебували біля них близько трьох хвилин, обнюхуючи наречених, тож парі довелося завмерти і не рухатися.
Пан Сіа розповів, що видри інколи підходять до людей.
"Я бачив, щоб видри підходили до людей, але не на кілька хвилин… так довго ніколи не було", - розповів фотограф.
Пан Дойл сказав, що це фото залишиться їм на добру згадку.
"Я цього не планував, а вийшло дуже по-особливому", - зазначив наречений.
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