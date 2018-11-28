Ірландку посадили за відкриту пачку чипсів у магазині

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Ірландський суд засудив жінку до двох місяців ув'язнення через те, що вона "завдала протизаконної шкоди" пачці чипсів вартістю 1.50 євро.

25-річна Кетлін Макдонах відкрила упаковку Pringles у супермаркеті Tesco в місті Корк до того, як сплатила за них.

Жінці було заборонено заходити в цей магазин. У суді вона заявила, що відкрила чипси, щоб охорона "була змушена дати їй за них заплатити ".

Та для неї це завершилося позбавленням волі на два місяці - за те, що пошкодила продукт і зробила його непридатним до продажу.

Пані Макгонах вже не вперше потрапляє на лаву підсудних. В неї були судимості за крадіжки та завдання шкоди.

Ірландка відкрила упаковку чипсів майже два роки тому, 27 грудня 2016 року, в магазині неподалік від свого помешкання.

У суді поліція заявила, що жінці було заборонено заходити в цей супермаркет. Персонал впізнав її, коли вона взяла упаковку Pringles і рушила до зони самообслуговування.

Охоронці підійшли до неї, щоб наказати піти геть з магазину. Тоді вона відкрила бляшанку і розірвала кришку з фольги.

За словами поліцейського, вона заявила: "Я відкрила їх, щоб ви були змушені дати мені заплатити за це".

"Цей продукт більше не можливо було продати, втрати були 1.50 євро", - повідомив судді інспектор поліції.

Він додав, що хоча жінка хотіла купити чипси, "у неї не було дозволу перебувати в магазині".

Захист просив суд про поблажливість, зважаючи на те, що жінка нещодавно вийшла заміж і чекає на дитину, а також визнала свою провину.

Однак суддя вирішив присудити їй чотири місяці ув'язнення, два з яких - умовно.

На думку судді, через низку попередніх судимостей жінки серйозність цього злочину виросла.

Він зазначив, що вона спеціально відкрила продукт, коли її попросили піти. Такі дії суддя назвав нахабними.

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