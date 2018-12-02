У Нью-Йорку хлопець зробив пропозицію, але впустив обручку в каналізацію

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У Нью-Йорку поліція шукає пару, яка в п'ятницю заручилася на Таймс-сквер, але впустила кільце через каналізаційну решітку.

Записи камер відеоспостереження показують, як романтичний вечір пішов не за планом, і пара безуспішно намагається дістати кільце.

Після перегляду цих кадрів співробітникам поліції вдалося дістати кільце, очистити його, і тепер вони хочуть знайти власників ювелірного виробу.

Поліція опублікувала заяву, аби чоловік і жінка прийшли за обручкою.

Кадри зробили близько опівночі в ніч на п'ятницю, і відео незабаром оприлюднила поліція.

На відео не показаний момент, коли чоловік ставить дівчині питання, але ми бачимо, як він опускається на одне коліно, намагаючись знайти кільце.

Його наречена (ми не знаємо, чи вона справді сказала так, хоч у Twitter поліція називає дівчину саме так) прикладає свої руки до обличчя, коли розуміє, що сталося.

Вона нахиляється поруч із хлопцем, намагаючись допомогти, але їм не вдається знайти кільце.

Потім чоловік лягає на решітку, намагаючись дотягнутись до обручки, але знову ж таки не може його дістати.

Доброю новиною є те, що офіцери поліцейського відділу Нью-Йорку, безсумнівно, мають романтичну сторону і, що більш важливо, ключі від решітки, тож вони спромоглися дістати кільце доволі легко.

Окрім кадрів із парою, поліція оприлюднила фото вже очищеного кільця у своєму Twitter з підписом: "Ось фото кільця, яке наші офіцери змогли знайти та почистити".

Поліція просить подзвонити їм тих, хто може знати "щасливу пару", аби їм змогли повернути кільце.

На жаль, співробітники офісу заступника комісара поліції Нью-Йорку кажуть, що ще ніхто не звернувся по обручку, але вони сподіваються возз'єднати пару з кільцем та дізнатись, чи дійсно вона сказала так.

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