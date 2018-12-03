Коров'ячі дзвіночки викликали конфлікт у тихій Баварії

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Спокійне та розмірене життя в містечку на півдні Німеччини порушив судовий конфлікт через коров'ячі дзвіночки, повідомляє з Баварії кореспондент ВВС Бетані Белл.

Одружена пара, яка купила великий будинок на полях на околиці Хольцкірхена, на південь від Мюнхена, судиться з власницею ферми через дзвіночки корів, які пасуться поруч.

Коли подружжя вперше переїхало у свій будинок у 2011 році, поле не використовувалося. Проте у 2014 році його орендувала Регіна Кіллер, яка керує невеликою молочною фермою.

Сімейна пара також невдоволена гноєм та нашестям комах.

Пані Кіллер каже, що коров'ячі дзвіночки є частиною баварської традиції.

Чоловік програв перший позов проти пані Кіллер у 2017 році. Він оскаржує це рішення в суді в Мюнхені.

Тепер його дружина подала другий позов проти фермерки.

Вони також подали до суду на місцеву раду через оренду землі для випасу худоби.

Що кажуть позивачі

Подружжя, яке позивається до керівниці ферми, зазначає, що коров'ячі дзвіночки дзвенять день та ніч, через що вони страждають на депресію та безсонні ночі.

Image caption Ферма пані Кіллер знаходиться по дорозі до хутора Фьохінг біля Хольцкірхена

Позивачі зазначають, що одягання дзвіночків дорівнює жорстокому поводженню з тваринами, й вони не потрібні на рівнині, на якій випасаються ці корови.

"Чи ви бачили коров'ячі дзвіночкі в Голландії?", - запитали вони в суду.

Позивачі закликають розмістити на коровах GPS-маячки замість дзвіночків.

Що кажуть захисники дзвіночків

Пані Кіллер та її юридична команда стверджують, що коров'ячі дзвіночки дуже важливі. Якщо тварини втечуть - вони дозволяють фермерові чути, де вони знаходяться, навіть уночі.

Вони стверджують, що GPS-маячки досить дорогі й досі знаходяться в експериментальній фазі розробки.

У пані Кіллер вистачає прибічників.

"Це сільська місцевість - корови та коров'ячі дзвіночки є частиною нашою традиції", - зазначив один з місцевих мешканців.

Інший погодився: "Люди мають прийняти, що в нас тут є ферми - з коровами та гноєм. Саме так ми отримуємо свіже молоко".

Image caption Зараз корови пані Кіллер зимують у сараях

Але один місцевий мешканець просто сказав: "Я не думаю, що ми повинні висловлювати думку про це - ви ніколи точно не знаєте, що відбувається, якщо ви не берете участь. Є завжди дві сторони сварки".

І запах...

Мер Хольцкірхена, Олаф фон Льовус, висловлюється на тему конфлікту дипломатично.

"На кону те, чи можна вважати коров'ячі дзвіночки невід'ємною частиною сільського господарства в нашому регіоні. Інше питання в цьому контексті полягає в тому, наскільки розведення тварин слід розглядати як об'єктивну незручність", - додав він.

Він знає про існування проблем через екскременти та запахи тварин, та велику кількість мух та комах.

Але "випасання - це звичайна практика в нашому районі і є важливим стовпом сільського господарства", - наголосив він.

Рішення щодо другого позову очікується у регіональному суді Мюнхена в січні.

Зараз коров'ячі дзвіночки не дзвенять: корови пані Кіллер зимують в сараях.