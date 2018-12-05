У держустанові США на честь Різдва з'явилася сатанинська статуя
Група сатаністів встановила свою статую в будівлі законодавчого органу американського штату Іллінойс на честь різдвяних свят.
Скульптура заввишки більше метра зображує змію, що обвилася навколо простягнутої руки з яблуком. Її розмістили між прикрашеною ялинкою й менорою.
Це перша статуя, спонсором якої стало чиказьке відділення Храму сатани.
Влада штату заявила, що у цієї церкви такі самі права, що й в інших релігійних організацій для встановлення своїх символів.
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"Відповідно до конституції, до першої поправки, люди мають право висловлювати свої почуття і думки. Цим кроком ми це визнаємо", - заявив речник державного секретаря штату Іллінойс.
Такі дії розкритикували в соцмережах - зокрема негативно до цього поставилися у християнській організації Illinois Family Action, що виступає проти абортів.
Традиція встановлювати прикраси та святкові символи в офіційній будівлі столиці штату, місті Спрингфілд, - давня.
Якось там встановили шест "Фестівус" - на честь вигаданого свята, про яке йшлося в одній із серій серіалу "Сайнфелд".
Що таке "Сатанинський храм"?
"Храм сатани" заснували у 2012 році в місті Салем у штаті Массачусетс. Вони називають себе "нетеїстичною" організацією, яка має на меті "заохочувати доброзичливість та емпатію серед людей".
В організації кажуть, що використовують сатанинські зображення для просування ідеї відділення церкви від держави та підтримки "практичного здорового глузду і справедливості".
Організація має 15 офіційних відділень у США, найбільше з яких розташоване в Мічигані.
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