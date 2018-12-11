У США дві черниці вкрали $500 тис. Навіщо?

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Дві черниці, які працювали в католицькій школі в Каліфорнії, зізналися, що привласнили близько 500 000 доларів і витратили їх на азартні ігри в Лас-Вегасі (США).

Сестри Мері Креупер та Лана Чанг взяли гроші католицької школи Сент-Джеймс у місті Торренс, поблизу Лос-Анджелеса, аби витратити їх у казино.

Пара, які, як кажуть, є найкращими друзями, взяли кошти з рахунку, для плати за навчання та пожертв.

Сестри, які нещодавно пішли на пенсію, заявили про розкаяння у своїх діях.

Марія Креупер була директором школи протягом 29 років, а Лана Чанг працювала вчителем близько 20 років.

Вважається, що вони крали гроші протягом принаймні останніх десяти років, аби витрачати їх на подорожі та азартні ігри.

У понеділок школа Сент-Джеймс заявила, що монахині висловили "глибоке каяття" щодо своїх дій, додавши, що, хоча поліцію поінформували про обставини події, проте жодної кримінальної справи проти цієї пари відкривати не будуть.

"Сестри підтвердили незаконне привласнення коштів та співпрацювали в процесі розслідування", - йдеться в заяві ордену Сестер святого Йосифа Каронделета.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кримінальної справи проти черниць не відкриватимуть

"Наша спільнота стурбована і засмучена цією ситуацією і шкодує про будь-яку шкоду, яку ця подія завдасть нашим давнім стосункам із сім'ями школи", - підкреслюється в заяві.

Монсеньйор церкви, при якій створена школа, Майкл Мейерс написав у листі парафіянам: "Сестра Мері Маргарет та сестра Лана сказали мені й попросили, аби я передав вам, глибоке каяття, яке кожна з них відчуває за свої вчинки, вони просять у вас пробачення і молитов".

Архідієцезія Лос-Анджелеса повідомила, що церква виявила нестачу коштів під час планового аудиту.

Вважається, що черницям вдавалося приховувати свої дії завдяки тому, що вони не брали гроші з рахунків напряму, а розміщували кошти, які батьки платили за навчання та інші платежі на окремий банківський рахунок, який не використовується школою.

Як повідомляється, батьків поінформували про ситуацію раніше цього місяця.

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