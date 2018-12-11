В Індії зняли як кур'єр ласує їжею клієнта

Копирайт изображения @Madan_Chikna

В Індії компанія доставки їжі Zomato вибачилася перед клієнтами після оприлюднення відеозапису, на якому кур'єр компанії поласував їжею, яку мав привезти клієнту.

На відеозаписі з міста Мадурай у південній Індії помітно, як чоловік у червоній футболці компанії Zomato сидить на мопеді та їсть їжу з харчового контейнера, а потім кладе його назад в сумку.

Це відео переглянули тисячі користувачів соцмереж.

У компанії Zomato заявили, що проводять політику "нульової толерантності" до крадіжок їжі клієнтів та звільнили чоловіка.

"Ми довго розмовляли з ним, і оскільки зрозуміли, що це була помилка, властива людині, звільнили його", - говориться у заяві компанії.

У Zomato також додали, що запровадять захищені від зламу пакунки для їжі та "проведуть навчання кур'єрів", аби запобігти подальшим крадіжкам їжі.

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