Копирайт изображения ENVIROBUILD / GETTY IMAGES Image caption Компанія EnviroBuild, що здобула право назвати істоту, додала до її знімку знамениту президентську зачіску

Нещодавно відкриту істоту з класу земноводних, яка ховає голову в пісок, назвали на честь Дональда Трампа - ймовірно через його позицію щодо кліматичних змін.

Вид Dermophis donaldtrumpi, який відкрили в Панамі, назвав так голова компанії, яка здобула це право на аукціоні за 25 тис. доларів.

У компанії заявили, що таким чином вони прагнули підвищити обізнаність про кліматичні зміни.

"[Вид Dermophis donaldtrumpi] особливо чутливий до впливу змін клімату, і йому загрожує вимирання саме через кліматичну політику того, на честь кого назвали цю істоту", - заявив співзасновник компанії EnviroBuild Ейден Белл.

Маленька сліпа істота належить до виду черв'яг і живе переважно під землею. Ейден Белл порівняв такий образ життя з поведінкою президента Трампа.

"Ховаючи голову під землею, Трамп уникає наукового консенсусу про те, що зміни клімату спричинила діяльність людини", - зазначив пан Белл.

Копирайт изображения ABEL BATISTA / RAINFOREST TRUST UK Image caption Гроші, виручені з аукціону за право назвати істоту, пішли у фонд природоохоронної організації Rainforest Trust

Провідні науковці світу зійшлися на тому, що основною причиною кліматичних змін є людська діяльність.

Але президент Трамп заявив, що такі висновки заполітизовані, і поставив під сумнів вплив людини на глобальне потепління.

"Я не знаю, чи це справді через людську діяльність, - заявив Дональд Трамп в інтерв'ю CBS у жовтні. - Я не заперечую зміни клімату, але [температура] цілком може знизитися", - додав президент США, не навівши доказів.

Минулого місяця Трамп поставив під сумнів звіт власного уряду, в якому йшлося про те, що зміни клімату щороку коштуватимуть Сполученим Штатам сотні мільярдів доларів і матимуть негативний вплив на здоров'я громадян.

"Не вірю цьому", - заявив президент журналістам.

Раніше він заявив про вихід США з Паризької угоди щодо кліматичних змін, в якій країни домовилися вжити заходів, щоб обмежити підвищення температури на планеті.

Трамп пояснив своє рішення тим, що його обрали служити громадянам Піттсбурга, а не Парижа, а угода, за його словами, могла нашкодити американським компаніям і робітникам.

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