Британець знайшов дитинча тюленя на своєму задньому подвір'ї в кілометрах від моря

Копирайт изображения RSPCA Image caption Дитинча тюленя знайшли в саду за 6,4 кілометра від моря

У Великій Британії тритижневе дитинча тюленя знайшли у саду за будинком за 6,4 кілометра від моря.

У Королівському товаристві захисту тварин від жорстокого поводження повідомили, що тюленя знайшли у містечку Террінгтон-Сент-Клемент у Норфолку.

Представники товариства сказали, що дитинча забралось так далеко від моря через дренажну систему в надії знайти воду або їжу.

Представниця товариства Наемі Кілбей сказала, що рада, що цього "неймовірно боязкого малюка знайшли", інакше він, можливо, помер би з голоду.

Дитинча тюленя доставили до Центру дикої природи товариства в Іст-Вінч, де його оглянули ветеринари.

Пані Кілбей сказала, що тварину знайшли в саду в районі, оточеному сільськогосподарськими угіддями, і "там точно не було жодних ознак моря чи пляжу".

Копирайт изображения RSPCA

Вона сказала, що у дренажній системі, яка проходила територією було лише кілька сантиметрів води, "так що це бідне дитинча певно просто мусило рухатися далі й далі в надії знайти воду або їжу".

"Він виявився неймовірно боязким малюком, і для того, аби впіймати та врятувати його мені знадобилася вся моя сила", - сказала вона.

У Центрі повідомили, що тюленя оглянуть та нагодують, а потім відпустять назад у море.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.