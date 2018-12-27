У Відні грабіжники напали на церкву і побили ченців. Що сталося?

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Як мінімум п'ятеро ченців отримали поранення в ході розбійного нападу на монастирську церкву Непорочної Діви Марії у Відні.

За даними поліції, нападники на кілька годин взяли служителів церкви у районі Штреберсдорф у заручники, зв'язавши їх і пограбувавши; деякі отримали важкі поранення.

Двоє невідомих взяли заручників у церкві вдень близько 13:30 за місцевим часом і тримали їх майже дві години, повідомляється в Twitter віденської поліції.

Близько 16:15 поліцейські виявили постраждалих.

Найімовірніше, мотивом нападу було пограбування, вважають у поліції, хоча досконально мотиви злочинців невідомі.

Щонайменше один з нападників вимагав віддати йому гроші й цінності, повідомляють поліцейські. Версія теракту не розглядається.

Видання Kronen Zeitung стверджує, що під час нападу було чути постріли.

Представник поліції Геральд Сорос у розмові з виданням уточнив, що нападники увірвалися в церкву і, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили 68-річного ченця лягти на землю. Вони декілька разів вдарили його ногами, в результаті чого він отримав травму голови.

Копирайт изображения Getty Images

Потім в приміщення зайшов ще один монах - зав'язалася бійка, в якій взяли гору нападники. Потім вони побили ще трьох служителів церкви, зв'язали їх і втекли.

Поліція проводить спецоперацію з пошуку підозрюваних.

На місце злочину прибув антитерористичний підрозділ, до пошуку злочинців залучили поліцейський вертоліт.

Поліція припускала, що нападники могли сховатися в одному з приміщень церковного комплексу, проте пошуки виявилися безрезультатними.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.