У Відні грабіжники напали на церкву і побили ченців. Що сталося?
Як мінімум п'ятеро ченців отримали поранення в ході розбійного нападу на монастирську церкву Непорочної Діви Марії у Відні.
За даними поліції, нападники на кілька годин взяли служителів церкви у районі Штреберсдорф у заручники, зв'язавши їх і пограбувавши; деякі отримали важкі поранення.
Двоє невідомих взяли заручників у церкві вдень близько 13:30 за місцевим часом і тримали їх майже дві години, повідомляється в Twitter віденської поліції.
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Близько 16:15 поліцейські виявили постраждалих.
Найімовірніше, мотивом нападу було пограбування, вважають у поліції, хоча досконально мотиви злочинців невідомі.
Щонайменше один з нападників вимагав віддати йому гроші й цінності, повідомляють поліцейські. Версія теракту не розглядається.
Видання Kronen Zeitung стверджує, що під час нападу було чути постріли.
Представник поліції Геральд Сорос у розмові з виданням уточнив, що нападники увірвалися в церкву і, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили 68-річного ченця лягти на землю. Вони декілька разів вдарили його ногами, в результаті чого він отримав травму голови.
Потім в приміщення зайшов ще один монах - зав'язалася бійка, в якій взяли гору нападники. Потім вони побили ще трьох служителів церкви, зв'язали їх і втекли.
Поліція проводить спецоперацію з пошуку підозрюваних.
На місце злочину прибув антитерористичний підрозділ, до пошуку злочинців залучили поліцейський вертоліт.
Поліція припускала, що нападники могли сховатися в одному з приміщень церковного комплексу, проте пошуки виявилися безрезультатними.
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