У США поліцейський припинив стрілянину заспівавши різдвяну пісню. Що ж він співав?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейський перемовник заспівав чотири куплети класичної різдвяної пісні White Christmas

Успішному поліцейському перемовнику потрібні деякі ключові якості. Вміння зберігати спокій під тиском, здатність заспокоювати й талант слухати - це лише деякі з них.

Але виявляється, що хороший співочий голос також може стати в пригоді.

Один з членів команди перемовників спецпідрозділу Swat в штаті Пенсильванія зумів припинити збройне протистояння, заспівавши свою версію святкової класики White Christmas.

Не зрозуміло, чи здався чоловік через красу виконання чи, навпаки, його жахливість.

Дев'ятигодинне протистояння почалося пізно на Різдво, коли чоловік в окрузі Честер почав поводитись дивно, а потім взагалі забарикадувався у себе вдома.

Занепокоєний член його родини подзвонив у поліцію, коли чоловік нібито озброївся рушницею.

Але коли прибули правоохоронці, він, як повідомлялося, відкрив вогонь, пошкодивши декілька поліцейських машин.

"Протягом довгої та холодної ночі вони (правоохоронці) продовжували переговори з чоловіком", - написав у Facebook окружний прокурор Томас Гоган.

Він повідомив, що прибув на місце події й привіз різдвяне печиво (у формі оленів), аби підтримати моральний стан офіцерів поліції, коли один з перемовників все ж зумів добитись прогресу.

Як повідомляється, після тривалих переговорів чоловік, вимагав, аби поліцейський заспівав йому пісню White Christmas.

Перемовник таки заспівав чотири куплети хіта, який вважають найпопулярнішим синглом усіх часів. Після цього чоловік здався о 6:00 за місцевим часом і його взяли під варту.

"Таку історію не вигадаєш", - написав пан Гоган.

"Бійці спецпідрозділу Swat, після всього цього з'їли печиво, посміялися один з одного, і пішли додому до своїх сімей, спокійні й задоволені добре виконаною роботою".

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