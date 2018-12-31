Копирайт изображения Paul Mock Image caption Жаби їдуть на спині пітона після шторму

Пітоняче таксі викликали? В Австралії помітили як десять очеретяних жаб їхали на пітоні.

Пол Мок із міста Кунунурра в західній Австралії зняв дивне видовище після бурхливої грози в неділю.

Тварини намагалися врятуватися від води на ділянці пана Мока, і ропухи придумали новий вид пересування.

Пан Мок відправив фото своєму брату Ендрю, який розмістив знімок онлайн.

"68 мм щойно випало за годину в Кунуннуррі. Змило всіх жаб з греблі мого брата. Деякі з них скористалися простим шляхом для відступу: проїхалися на спині пітона завдовжки 3,5 метрів", - написав він у Twitter.

У коментарі BBC пан Мок пояснив, що вийшов на двір після жахливої зливи. За його словами, за годину в його місцевості випало близько 7 см опадів.

Він розповів, що побачив як озеро виходило з берегів і жаби, які жили біля його краю, намагалися врятуватися.

"Тисячі жаб намагалися знайти куди тікати, - розповідає пан Мок. - А потім я побачив нашого місцевого пітона Монті, на спині якого примостилася групка пасажирів".

Змія завдовжки 3,5 метри - частий гість на ділянці австралійця.

"Ми добре знаємо Монті, - каже пан Мок. - Він полюбляє проводити час біля нашого басейну і лякає мою дружину, коли вона виходить вішати білизну".

Пітон розумно вчинив, не намагаючись з'їсти своїх попутників. Очеретяні жаби, відомі також як жаби-ага, отруйні.

Смертельний токсин, який вони виділяють, цілком може вбити навіть великих змій, ящірок та крокодилів.

У соцмережах фото жаб на пітоні сприйняли з жахом, хоча деякі підозрюють, що фото постановне.

"Коли немає "Убера", в Кунунуррі користуєшся тим, що є", - прокоментував один з користувачів Twitter.

Однак, біолог Джоді Роулі вважає, що дії жаб були геть не безневинні. Таким чином вони намагалися спарюватися зі змією, зазначила фахівець.

"Інколи жаб чоловічої статі заносить", - зазначила біолог у Twitter.

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