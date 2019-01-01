Копирайт изображения Getty Images Image caption Бомбардувальник Б-2

Стратегічне командування США, що відповідає за ядерний арсенал країни, вибачилося за свій твіт, опублікований в новорічну ніч.

У твіті йшлося: "На Таймс-Сквер є традиція вітати Новий рік спусканням великої кулі… Якщо треба, ми готові скинути щось побільше".

До посту в Twitter, який згодом видалили, було прикріплено відео бомбардувальника Б-2, що скидає бомби, і вибухів на землі. У повідомленні також був хештег зі слоганом відомства - #PeaceIsOurProfession ("Мир - це наша професія").

Копирайт изображения TWITTER/US STRATEGIC COMMAND Image caption Твіт обурив користувачів соцмереж

Твіт з'явився за кілька годин до настання Нового року за нью-йоркським часом. У Нью-Йорку в новорічну ніч відлік останньої хвилини до півночі супроводжується спусканням шпилем хмарочоса великої "кулі часу". Така традиція зберігається з 1907 року.

Твіт обурив користувачів соцмереж.

"Леді і джентльмени, це стратегічне командування США. Мужні охоронці кількох тисяч ядерних ракет, які точно не вважають, що смерть і руйнування - це привід для жартів!" - написав у Twitter директор руху за заборону ядерної зброї Global Zero Дерек Джонсон.

Колишній голова американського управління з урядової етики Вальтер Шоб-молодший написав у Twitter: "Що за маніяки керують цією країною?"

За кілька годин військові видалили твіт і вибачилися.

Пропустити Twitter допис , автор: @US_Stratcom Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies. — US Strategic Command (@US_Stratcom) 31 грудня 2018 р.

"Наш попередній новорічний твіт був у поганому смаку і не відображає наші цінності. Ми перепрошуємо. Ми віддані безпеці США та союзників", - зазначило стратегічне командування в новому пості.

Стратегічне командування США - одна з десяти структур у складі міноборони США зі штаб-квартирою в штаті Небраска.

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