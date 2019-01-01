“Немає слів”: у США поліцейські оплакують втрату вантажівки з пончиками
Поліція штату Кентуккі поділилася болем від втрати вантажівки, що перевозила пончики. Їх підтримали поліцейські з усієї країни.
Проїжджаючи повз місто Лексінгтон, що в штаті Кентуккі, водій фургону компанії Krispy Kreme Donuts помітив, що з задньої частини його авто валить дим.
Хоча внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогонь знищив усі пончики, які перевозила автівка.
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Для місцевої поліції це виявилося справжньою втратою.
Лексінгтонський департамент поліції виклав повідомлення у Twitter, на якому видно, як вбиті горем поліцейські стоять поруч зі згорілою вантажівкою і не приховують емоцій.
Зрештою на публікацію звернули увагу правоохоронці та поліцейські департаменти з усієї країни. Вони висловлювали розуміння і співчуття щодо емоцій своїх колег з Кентуккі.
"У цій роботі є речі, які неможливо розбачити. У цей трагічний час мої думки з офіцерами поліції Лексінгтона", - написав офіцер з Північної Кароліни.
"Співчуття з Чикаго", - додали представники 14-го поліцейського відділку Чикаго.
"Чому?!" - відреагували поліцейські з Оксфорду. що в штаті Міссісіпі.
Відео пожежі оприлюднив телеканал Lex 18. Пожежникам вдалося загасити вогонь, проте причина загоряння досі не встановлена.
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