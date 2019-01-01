“Немає слів”: у США поліцейські оплакують втрату вантажівки з пончиками

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Всі пончики у вантажівці знищив вогонь

Поліція штату Кентуккі поділилася болем від втрати вантажівки, що перевозила пончики. Їх підтримали поліцейські з усієї країни.

Проїжджаючи повз місто Лексінгтон, що в штаті Кентуккі, водій фургону компанії Krispy Kreme Donuts помітив, що з задньої частини його авто валить дим.

Хоча внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогонь знищив усі пончики, які перевозила автівка.

Для місцевої поліції це виявилося справжньою втратою.

Лексінгтонський департамент поліції виклав повідомлення у Twitter, на якому видно, як вбиті горем поліцейські стоять поруч зі згорілою вантажівкою і не приховують емоцій.

Зрештою на публікацію звернули увагу правоохоронці та поліцейські департаменти з усієї країни. Вони висловлювали розуміння і співчуття щодо емоцій своїх колег з Кентуккі.

"У цій роботі є речі, які неможливо розбачити. У цей трагічний час мої думки з офіцерами поліції Лексінгтона", - написав офіцер з Північної Кароліни.

"Співчуття з Чикаго", - додали представники 14-го поліцейського відділку Чикаго.

"Чому?!" - відреагували поліцейські з Оксфорду. що в штаті Міссісіпі.

Відео пожежі оприлюднив телеканал Lex 18. Пожежникам вдалося загасити вогонь, проте причина загоряння досі не встановлена.

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