Копирайт изображения Getty Images Image caption Три урни були прибило на два пляжі в Нідерландах, у тому числі в Нордвейку (на фото)

Нідерландська судноплавна компанія вибачилася після того як три похоронні урни з Німеччини, викинуло хвилями на пляжі в Нідерландах.

Урни, що містять прах людей, знайшли на узбережжі в містах Катвейк і Нордвейк, на північ від Гааги, протягом п'яти днів.

Компанія, Trip Scheepvaart, повідомила інформаційному агентству DPA, що їх везли на поховальну церемонію у морі, але урни впали за борт.

Компанія заявила, що вже поховала у морі прах з двох урн і має намір зробити те саме й з третьою.

Місцевий мешканець Лін ван Дуїнн знайшов одну з урн, коли разом з сином шукав викинутих на берег тюленів на пляжі у Нордвейку.

"За 30 років (огляду узбережжя) ви звісно можете знайти зрізне, але ця знахідка була дуже дивною", - сказав пан ван Дуїнн місцевому виданню Algemeen Dagblad.

Три урни походять з крематорію у Грайфсвальді, земля Мекленбург-Передня Померанія, північна Німеччина - за 800 км, від місця, де їх знайшли.

В інтерв'ю DPA, Сільвія Роос, спікер Trip Scheepvaart, сказала, що співробітник компанії впустив мокру коробку, в якій знаходились урни, й вона впала за борт.

Пані Роос додала, що компанія думає, як вибачитися перед родичами померлих.

Німецькі прокурори сказали Ostzee-Zeitung, що вони вирішують, чи було скоєно злочин, наприклад, порушення спокою померлих.

У Німеччині діють одні з найсуворіших правил в Європі щодо поводження з прахом людей, це й призвело до певної плутанини щодо того, як урни опинилися у Нідерландах.

У більшості німецьких земель заборонено зберігати, ховати або розкидати людський прах поза кладовищем.

Морські поховання також суворо регулюються. Прах повинен зберігатись в урні, яка біологічно розкладається. Поховання можна здійснювати з офіційно визначених суден принаймні за 20 кілометрів від берега.

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