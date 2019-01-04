Японські ченці викладають відео, де стрибають і жонглюють. Чому?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Японські монахи переконують, що їхнє вбрання - не завада активному життю

Соцмережі заповнили відео японських ченців, на яких вони стрибають на скакалці, жонглюють та їздять на скейтборді. Так вони прагнуть показати, що їхній традиційний одяг - не завада активному життю.

Хвиля відео з'явилася після того, як одного з ченців оштрафувала поліція за те, що він був у кімоно за кермом.

На думку поліції, це могло позначитися на безпеці водіння, повідомляє японське видання "Йоміурі Шімбун".

Монах відмовився сплатити штраф у 6 тис. єн (близько 55 доларів).

Буддистська спільнота підтримала свого представника.

Ченці постять у Twitter свої відео, де вправно роблять будь-які речі, додаючи хештег "Я можу робити це в рясі ченця". Наприклад, стрибають на скакалці.

Скакалка - не межа. Чимало ченців демонструють і більш незвичні вміння - жонглюють або навіть вправляються зі світловим мечем із "Зоряних війн".

Поліція зупинила чоловіка у вересні, коли він прямував на буддистську церемонію в японській префектурі Фукуй, повідомляє "Йоміурі Шімбун".

Стаття про це з'явилася лише в грудні, що і спричинило появу відео з хештегом про вбрання ченців.

Як повідомляють японські ЗМІ, поліцейський заявив ченцю, що рукава і довжина його ряси можуть вплинути на керування автомобілем.

Згідно із місцевим законодавством, водити машину в одязі, який може завадити безпечному керуванню, заборонено.

Втім, не весь одяг ченців підпадає під це визначення, розповів японському виданню місцевий чиновник.

Ченець, ім'я якого не називається, каже, що керує автомобілем у рясі вже понад 20 років і ніколи не мав із цим проблем.

Якщо він не сплатить штраф, на нього може чекати суд.

Чоловіка це не лякає. Він заявив: "Я готовий чітко заявити у суді, що можу цілком безпечно водити авто в рясі".

Японські буддистські ченці в повсякденному житті носять традиційні ряси, схожі на халат-кімоно (шата). Під час служби вони надягають на себе ще один, більший халат, з довшими рукавами (коломо), а також спеціальну накидку (кашая або ракуса).

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