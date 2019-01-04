У Британії переможці лотереї хочуть роздати 115 млн фунтів

Копирайт изображения PACEMAKER Image caption Пара склала список людей, з якими хоче поділитися грошима

Пара з Північної Ірландії склала список із 50 людей, з якими вони мають намір поділитися своїм виграшем у лотереї EuroMillions у розмірі 115 мільйонів фунтів (145 млн доларів).

Франсес і Патрік Конноллі вгадали номери новорічного розіграшу.

Це четвертий за розміром джекпот в історії EuroMillions у Великій Британії.

Ім'я щасливої пари оголосили на прес-конференції в Белфасті в п'ятницю.

Виступаючи перед ЗМІ, Франсес Конноллі заявила, що гроші поділять між сім'єю, друзями та благодійними організаціями.

"Це величезна сума грошей, і ми хочемо, аби вона мала значний вплив на життя інших людей, яких ми знаємо і любимо, а також на наше майбутнє".

За словами 52-річної жінки, найперше, що вони зробили після виграшу - склали список людей, яким вони хочуть дати гроші.

"Так весело буде віддати ці гроші"

"Зараз людей у списку налічується близько 50", - сказала вона, додавши, що більшість з тих, хто входить до списку, ще не знають про це.

"Це буде так весело віддавати їм гроші, - сказала вона. - Мені буде приємно бачити їхні обличчя".

Image caption Патрік Конноллі сказав, що ще до виграшу вони "були щасливі й благословенні в житті"

Її чоловік, 54-річний Патрік Конноллі сказав, що "гроші не приносять щастя. Ми вже були щасливі й дуже благословенні в житті".

Пан Коннолі - бізнесмен, який колись керував власною фірмою. Він сказав, що після виграшу не зможе сидіти довго склавши руки й повернеться до роботи.

Він сподівається використати частину виграшу, аби створити більше робочих місць.

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Подружжя запевнило, що вони завжди були працьовитими людьми, які не мали великих боргів і не переймалися розкішшю, до того як почули про перемогу.

Франсес і Патрік Конноллі, які мають трьох доньок і трьох онуків, регулярно грають у лотерею, але купують квитки тільки перед великими джекпотами.

Зараз пара живе в орендованому будинку.

Пані Конноллі, яка працювала координатором освітніх програм, також планує піти на аспірантуру за спеціальністю "клінічна психологія".

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