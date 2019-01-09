Японський журнал вибачився за список університетів з "найдоступнішими студентками"
Японський чоловічий журнал вибачився за публікацію списку університетів за рейтингом відповідно до того, наскільки легко на вечірках вмовити студенток зайнятися сексом.
Список, що з'явився в журналі Spa!, викликав хвилю обурення в Японії.
Одна з жінок розпочала онлайн-кампанію, вимагаючи, щоб журнал вибачився, а статтю прибрали.
У матеріалі йшлося про вечірки "гіараномі". Чоловіки платять жінкам, щоб жінки приходили на такі вечірки.
У статті, що вийшла у виданні 25 грудня, повідомлялося, що такі заходи популярні серед студенток. Зокрема там було й інтерв'ю розробника додатку, за допомогою якого шукають потенційних гостей.
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"Ми перепрошуємо за сенсаційну мову, якою повідомили читачам, як вони можуть досягти інтимних стосунків із жінками, і за те, що склали рейтинг… зі справжніми назвами університетів, що стало результатом матеріалу, який міг образити читачів", - йдеться в заяві журналу.
Видання пообіцяло "дослухатися до різних думок" у питаннях, що стосуються сексу.
У статті йшлося про п'ять навчальних закладів, студентки яких, як стверджувало видання, були "легко доступні" на вечірках. Також пояснювалося, як "вмовити" жінку і визначити, чи вона доступна для сексу, на основі того, як вона виглядає та у що вдягнена, повідомляють місцеві ЗМІ.
Петиція проти цієї статті, розміщена на сайті Change.org, станом на 8 січня набрала понад 37 тисяч підписів.
"Японія проводитиме саміт "Великої двадцятки" цього року, і публікація таких статей є безглуздям. Це зовсім не смішно", - написала авторка петиції Казуна Ямомото.
Вона закликала журнал прибрати статтю, вибачитися і пообіцяти більше не об'єктивувати жінок.
"Я б хотіла боротися за те, щоб особливо в таких публічних статтях, як ця, припинили сексуалізацію, об'єктивацію та неповагу до жінок", - зазначила пані Ямомото.
Японія має низькі позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності.
Минулого року офіційне розслідування з'ясувало, що принаймні дев'ять японських медичних навчальних закладів занижували результати іспитів для жінок, щоб не дати їм вступити.
У закладах вважали, що багато жінок не будуть займатися медициною, оскільки залишатимуть практику, щоб народжувати та виховувати дітей.
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