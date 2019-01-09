Невдалий фотошоп: як прем'єру Австралії домалювали нові кеди

Копирайт изображения Twitter Image caption На офіційній світлині у прем'єр-міністра помітили несправжні кеди

В Австралії глузують з фотографії свого прем'єр-міністра, що з'явилася на його офіційному сайті.

На сімейній світлині у Скотта Моррісона дуже дивні кеди.

Інтернет-користувачі швидко розкусили, що взуття - несправжнє. Офіційна світлина швидко стала мемом.

Сам Скотт Моррісон відбувся жартом. "Повідомлення для мого офісу: я не просив чепурити мені взуття, але якщо ви мусите користуватися "фотошопом", будь ласка, зосередьтеся краще на моєму волоссі (чи краще сказати, на його відсутності), а не на ногах!" - написав прем'єр-міністр у Twitter.

В офісі прем'єра звалили провину на графічного дизайнера, який нібито намагався покращити вигляд стоптаних кросівок пана Скотта.

На сайті прем'єр-міністра світлину вже замінили на оригінальну, невідредаговану.

Копирайт изображения EPA/DEPARTMENT OF THE PRIME MINISTER HANDOUT Image caption На зміненому фото (вгорі) взуття прем'єр-міністра відрізняєтсья від справжнього (внизу)

Та хвилю інтернет-мемів вже було не зупинити. Користувачі глузують зі світлини, на якій у прем'єр-міністра фальшиві кеди, ще й обидва лівих.

"Гадаю, Скотті хотів собі нафотошопити ось такі кеди", - пише один з користувачів.

"Я правильно це зробив?" - жартує інший.

Сам прем'єр-міністр запостив фото своїх кедів, зазначивши, що не знав про змінене фото.

Пропустити Twitter допис , автор: @ScottMorrisonMP Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 січня 2019 р.

"Ось вони у всій своїй красі - мій вибір взуття, коли я не в костюмі", - написав Скотт Моррісон.

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